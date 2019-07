Shkodran Mustafi zur Roma? Berater dementiert Kontakt

Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014, ist bei Arsenal nicht mehr unantastbar. Nach Italien wird sein Weg aber offenbar nicht führen.

Shkodran Mustafis Vater und Berater Kujtim hat den Bericht über Transferverhandlungen seines Sohnes mit dem italienischen Spitzenverein dementiert. Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Arsenal-Verteidigers in die Ewige Stadt hatten sich in den vergangenen Tagen via Social Media verbreitet, Mustafi senior aber verwies sie in den Bereich der Fabeln.

"Das ist mir neu", stellte Kujtim Mustafi gemäß romanews.eu klar. Er bekräftigte: "Da steckt nichts dahinter. Er hatte keinen Kontakt zur Roma oder irgendeinem anderen italienischen Verein."

: Shkodran Mustafi steht bis 2021 unter Vertrag

Mustafi, den die französische L'Equipe aktuell auch als Neuzugang bei der ins Gespräch bringt, hätte gemäß den Gerüchten bei der Roma jene Lücke schließen sollen, die Kostas Manolas mit seinem 36-Millionen-Euro-Transfer zu Napoli hinterlassen hat.

Der gebürtige Bad Hersfelder war 2016 für rund 41 Millionen Euro Ablöse vom zu Arsenal gewechselt. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2021. In der vergangenen Saison zeigte Mustafi durchwachsene Leistungen. Der 27-Jährige absolvierte 40 Pflichtspiele für die Gunners, dabei gelangen ihm drei Tore.