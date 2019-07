Milan verhandelt angeblich bereits wegen Liverpools Dejan Lovren

Milan ist auf der Suche nach einem Abwehrspieler. Nachdem es mit Ozan Kabak nichts geworden ist, soll nun Liverpools Dejan Lovren im Fokus stehen.

Der AC Milan verhandelt bereits wegen eines Wechsels von Dejan Lovren vom zu den Rossoneri. Nach Informationen von Milan News ist Predrag Mijatovic, der als Mittelsmann für den Spielerberater Vlado Lemic arbeitet, bereits auf der Geschäftsstelle der Italiener zu Gesprächen eingetroffen. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass von den Spielern, die Lemic betreut, nur Lovren als Gesprächsthema in Frage komme.

Milan ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung. Die Italiener waren angeblich auch an Ozan Kabak interessiert, doch der Türke unterschrieb am Wochenende einen Vertrag beim . Nun ist Lovren dem Bericht zufolge in den Milan-Fokus gerückt.

Kein Stammplatz für Dejan Lovren beim FC Liverpool

Der 29-jährige Kroate plagte sich in der vergangenen Saison mit Verletzungen herum und verlor seinen Platz in der Abwehrzentrale an Virgil van Dijk und Joel Matip. Er kam insgesamt nur auf 18 Pflichtspieleinsätze in der Spielzeit 2018/19.

Insgesamt stand Lovren bislang seit seinem Wechsel aus Southampton im Jahr 2014 170-mal für die Reds auf dem Platz.