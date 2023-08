Trainer Tata Martino: Lionel Messi "viel glücklicher" bei Inter Miami nach Abschied von PSG

Miami-Trainer Tata Martino erklärt, warum es aus seiner Sicht für Lionel Messi bei Inter Miami so gut läuft.

WAS IST PASSIERT? Tata Martino, Trainer von Inter Miami, hat erklärt, warum Lionel Messi aus seiner Sicht bei seinem neuen Klub einen tollen Start hingelegt hat. Er verknüpfte die guten Leistungen des Argentiniers mit der Tatsache, dass Messi in Miami "viel glücklicher" als zuvor bei Paris Saint-Germain sei.

WAS WURDE GESAGT? "Man sieht es auf dem Platz. Er ist viel ruhiger, viel glücklicher", sagte Martino bei einer Pressekonferenz. "Dass er glücklich ist, hat auch damit zu tun, wo er vorher war", ergänzte der Coach.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi überzeugt bislang auf dem Platz: In fünf Partien für Inter Miami hat er acht Tore erzielt. Außerdem lebte er sich allem Anschein nach gut in Florida ein. Zuletzt kursierten Bilder von ihm, als er mit Klub-Miteigentümer David Beckham sowie seinen Teamkollegen Jordi Alba und Sergio Busquets Essen ging.

DIE NEWS IN BILDERN:

WIE GEHT ES WEITER? Messi spielt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit Inter Miami im Viertelfinale des Leagues Cups bei Philadelphia Union im Subaru Park in Chester, Pennsylvania.