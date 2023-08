"Ich liebe Miami": Lionel Messi und seine Frau Antonela Roccuzzo genießen Superstar-Dinner in Florida

Sportlich läuft es für Lionel Messi in Miami prächtig und auch privat geht des dem Argentinier offensichtlich bestens.

WAS IST PASSIERT? Inter Miamis neuer Superstar Lionel Messi genießt das Leben in seiner neuer Wahlheimat in vollen Zügen. Am Wochenende besuchte der Argentinier unter anderem mit seiner Frau Antonella Roccuzzo, seinen Mannschaftskameraden Jordi Alba und Sergio Busquets sowie Klubbesitzer David Beckham und dessen Gattin Victoria Beckham das berühmte Restaurant Gekko in Miami. Posh Spice postete bei Instagram anschließend Bilder des augenscheinlich gelungenen Abends.

WAS WURDE GESAGT? Unter ihren Post schrieb das ehemalige Spice Girl: "ICH LIEBE MIAMI!!! Wir hatten so viel Spaß gestern Abend!! Küsse @davidbeckham @antonelaroccuzzo @leomessi xxxx".

WAS IST DER HINTERGRUND? Lionel Messi wechselte vor wenigen Wochen ablösefrei von PSG zu Inter Miami. David Beckham spielte eine wesentliche Rolle bei dem spektakulären Transfer. Die beiden Superstars pflegen seitdem ein inniges Verhältnis. Nach dem Messi-Deal heuerten auch dessen ehemalige Barcelona-Weggefährten Jordi Alba und Sergio Busquets bei dem jungen MLS-Klub an.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Sportlich läuft es für den zuvor kriselnden Verein seit Messis Ankunft bestens. Im Leagues Cup steht Inter mittlerweile im Halbfinale. Messi gelangen auf dem Weg dorthin acht Tore und eine Vorlage in fünf Partien.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? In der Nacht zum Donnerstag trifft Miami in der Vorschlussrunde auf Philadelphia Union. Das Debüt des 36-Jährigen in der MLS musste wegen des Erfolgs im Leagues Cup bereits verschoben werden.