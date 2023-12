"Träumt immer noch davon": Ehemaliger Berater von João Palhinha glaubt weiterhin an Wechsel zum FC Bayern München

Der Wechsel von João Palhinha zum FC Bayern platzte im Sommer. Sein ehemaliger Berater glaubt aber, dass der Deal noch zustandekommt.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Berater von João Palhinha, Fernando Meira, glaubt weiterhin an einen Wechsel des Portugiesen zum FC Bayern München. Das verriet der einstige Kapitän des VfB Stuttgart im Gespräch mit Sport1.

WAS WURDE GESAGT? "Palhinha träumt immer noch davon, bei Bayern zu spielen. Und Bayern wird im Januar noch mal Druck machen, da bin ich mir sicher", erklärte Meira.

Der Transfer zu Palhinha war im Sommer am Deadline Day noch auf der Zielgeraden geplatzt, weil der FC Fulham kurzfristig keinen Ersatz für den defensiven Mittelfeldspieler verpflichten konnte.

"Es ist traurig, dass so ein toller Spieler, der aktuell Stammspieler in der portugiesischen Nationalmannschaft ist, beim FC Bayern seine Chance sieht, dann aber doch nicht dorthin wechseln durfte. Er war bereits in München, um den Vertrag zu unterschreiben, doch dann zerplatzte Palhinhas Traum“, sagte der Deutsche Meister von 2007 und ergänzte: "Es tat mir leid für den Jungen. Das war nicht einfach für ihn.“

WIE GEHT ES WEITER? Palhinha galt auf der Suche nach einer "Holding Six" als Wunschlösung des in München damals noch aktiven Transfer-Ausschusses um Trainer Thomas Tuchel. Im Raum stand eine Ablösesumme von 65 Millionen Euro.

Anschließend hatte Palhinha seinen Vertrag zu besseren Bezügen bis 2028 verlängert, dennoch ist ein Wechsel dem Vernehmen nach nicht vom Tisch. Auch der FC Liverpool soll Interesse an dem 28-Jährigen zeigen.

"Seine Entwicklung ist unglaublich, er hat diesen unbändigen Hunger nach Erfolg. João hat die Persönlichkeit und den Willen, ein ganz Großer zu werden. Er besitzt alles, was ein Führungsspieler haben muss“, schwärmte Meira.

Sein ehemaliger Klient sei "schnell, holt sich viele Bälle, kann auch hinten spielen und gibt dem Team die nötige Stabilität". Er könne "den ganzen Raum in der Mitte des Spiels ausfüllen und ist außerdem kopfballstark. Palhinha ist ein ganz starker Spieler".

Deshalb stellt sich für Meira auch nicht die Frage, ob sein Landsmann gut genug für den FCB ist. "Palhinha hat definitiv die Qualität für den FC Bayern", betonte er.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Palhinha überzeugt auch in der laufenden Saison beim FC Fulham. Für die Cottagers stand er 13-mal in der Startelf und spulte meist 90 Minuten ab. Lediglich drei Spiele verpasste der Sechser.