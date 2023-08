"Es gibt nur eine Deadline": Tottenhams Trainer Ange Postecoglu ist wenig begeistert vom Werben des FC Bayern um Harry Kane

Der Wunschspieler des FCB netzte im Test gegen Donezk viermal. Anschließend sprach sein Trainer Klartext.

WAS IST PASSIERT? Tottenhams Hotspurs neuer Trainer Ange Postecoglou hat im Poker um Starstürmer Harry Kane eine deutliche Botschaft an den FC Bayern gesendet. Der Australier betonte, dass sein Kapitän sich weiter voll mit den Spurs identifiziere und stichelte auch wegen der angeblich an diesem Wochenende verstrichenen Deadline des FCB.

WAS WURDE GESAGT? Postecoglou erklärte nach dem 5:1 Tottenhams im Testspiel gegen Shachtjor Donezk, bei dem Kane vier Tore erzielte: "Man hat heute deutlich gesehen, dass Harry weiterhin in das investiert, was wir tun. Und so wird es auch weitergehen, sollte sich nichts ändern."

Dann sagte er mit Blick auf die angebliche Deadline, auf welche die Spurs nicht reagiert haben sollen: Wir wissen, dass es nur eine Deadline gibt: das Ende der Transferperiode.

Postecoglou ist zudem wenig begeistert vom öffentlichen Schwärmen der Bayern von seinem Torjäger: "Ich würde ganz sicher nicht über Spieler sprechen, die bei anderen Klubs unter Vertrag stehen. Aber ich bin nicht bei Bayern, also können sie es machen, wie sie wollen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Bayern werben seit Wochen intensiv um Kane. Der englische Nationalspieler soll ebenfalls einen Wechsel anstreben und seinem langjährigen Klub bereits mitgeteilt haben, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will.

Im Poker zwischen den Münchner Verantwortlichen und Spurs-Boss Daniel Levy geht es um eine Ablöse, die bei über 100 Millionen Euro liegen könnte.

WIE GEHT ES WEITER? Für die Spurs steht am Dienstag der letzte Härtetest der Vorbereitung gegen den FC Barcelona an. Anschließend beginnt am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Brentford die neue Saison in der Premier League. Kane selbst soll eine Entscheidung über seine Zukunft bis zum ersten Spieltag anstreben.