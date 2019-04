Tottenham Hotspur vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Ticker, Aufstellungen - die verschiedenen Übertragungsarten zum CL-Viertelfinale im Überblick

Ein England-Duell auf der europäischen Bühne eröffnet das Champions-League-Viertelfinale. So seht Ihr das Hinspiel zwischen Spurs und City.

Tottenham Hotspur gegen Manchester City - ein Duell, das in den kommenden elf Tagen dreimal vorkommen wird. Bevor die Premier-League-Teams in der Liga aufeinandertreffen, stehen allerdings zwei Partien im Champions-League-Viertelfinale an. Das ergab die Auslosung im März.

Teil eins startet Dienstagabend, 21 Uhr, im brandneuen Stadium mit dem Viertelfinal-Hinspiel.

In der Liga haben die Citizens die Konkurrenz aus London bereits weit abgehängt. Während Man City mit 80 Punkten nur knapp hinter dem steht (82), kämpfen die Spurs mit 64 Punkten lange nicht mehr um den Titel.

Wenn heute kurz vor 21 Uhr im neuen Spurs-Stadion die Champions-League-Hymne ertönt, ist das allerdings völlig unbedeutend. Dann geht's nicht um den nationalen Titel, sondern um den Henkelpott der Königsklasse.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das CL-Hinspiel zwischen Tottenham und gezeigt wird. Alle Infos zur TV-Übertragung, zum LIVE-STREAM und den Highlights lest Ihr unten. Zudem bekommt Ihr hier die Aufstellungen präsentiert, sobald sie offiziell bekannt sind.

Tottenham Hotspur vs. Manchester City: Die Daten zum CL-Hinspiel

Duell Tottenham Hotspur vs. Manchester City Datum Di., 09. April 2019 | 21:00 Uhr Ort Tottenham Hotspur Stadium, London Zuschauer Kapazität von 62.062 Plätzen

Tottenham Hotspur vs. Manchester City heute live im TV sehen - hier wird's gezeigt

Im Free TV wird in der aktuellen Champions-League-Saison kein Live-Spiel übertragen, nachdem das ZDF nach fünf Jahren die Übertragungsrechte verlor. Seit dieser Spielzeit teilen sich die Anbieter Sky und DAZN exklusiv die Rechte an der Königsklasse.

Das Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City wird dabei ausschließlich von Sky live und in voller Länge übertragen. Ab 19 Uhr starten die Vorberichte auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Folgende Besetzung ist bei Sky bei der Übertragung im Einsatz:

Kommentator Einzelspiel: Wolff Fuss

Wolff Fuss Kommentator Konferenz: Kai Dittmann

Kai Dittmann Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Gäste: David Wagner, Jörg Althoff

Um das Spiel am TV empfangen zu können, wird ein Sky-Abonnement inklusive Sky-Sport-Paket benötigt.

Tottenham Hotspur vs. Manchester City heute im LIVE-STREAM

Wie bereits oben beschrieben, ist die einzige Möglichkeit, heute das Duell zwischen Tottenham Hotspur und ManCity live zu sehen, der Bezahlsender Sky. Und das gilt sowohl für die TV-Übertragung als auch den LIVE-STREAM.

Tottenham vs. City heute in voller Länge im LIVE-STREAM von Sky Go sehen: So geht's

Wie bereits erwähnt, ist der Pay-TV-Sender Sky am heutigen Dienstag für die Übertragung des CL-Hinspiels zwischen den Spurs und den Cityzens verantwortlich.

Wer eine Mitgliedschaft bei Sky besitzt, erhält automatisch einen Zugang zum mobilen Angebot namens Sky Go. Dadurch wird jedem Kunden ermöglicht, die Partie auch auf einem mobilen Gerät via App mitzuerleben.

Tottenham Hotspur gegen Manchester City heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket - ohne Abopflicht

Neben Sky Go bietet der Bezahlsender eine Möglichkeit für diejenigen an, die kein langfristiges Abo besitzen oder abschließen möchten. Die Lösung nennt sich Sky Ticket. Dort erhaltet Ihr einen 24-Stunden-Zugang und könnt Euch das erste Champions-League-Spiel im nagelneuen Tottenham Hotspur Stadium ansehen.

Zeigt / Überträgt DAZN Tottenham gegen Manchester City heute im LIVE-STREAM?

Der Streaminganbieter DAZN hat an diesem Dienstagabend keine Übertragungsrechte für die Partie zwischen Tottenham und City. Das Spiel wird sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz ausschließlich bei Sky zu sehen sein.

Jedoch werden die Highlights der Begegnung bereits ab 23.30 Uhr beim Streaminganbieter verfügbar sein. Hier geht's direkt zu einem Gratismonat bei DAZN.

Aufgrund der speziellen Aufteilung der Übertragungsrechte für die wird Spurs vs. ManCity bei Sky zu sehen sein, während DAZN für die Ausstrahlung der Partie zwischen dem FC Liverpool und dem FC Porto verantwortlich ist.

Zeigt / Überträgt das ZDF oder die ARD Tottenham vs. Manchester City heute live im Stream?

Das Free-TV hat ebenfalls keine Live-Bilder aus Nordlondon im Programm. ZDF, ARD, Eurosport und Sport 1 - keiner dieser TV-Sender hat Übertragungsrechte am Champions-League-Spiel, sodass das Viertelfinale dort kein im LIVE-STREAM vorhanden ist.

Tottenham Hotspur vs. Manchester City: Die bisherige Bilanz des Duells

In der Champions League treffen die beiden Klubs zum ersten Mal aufeinander, doch in der Premier League ist natürlich eines der traditionsreichsten Duelle. In der folgenden Tabelle findet Ihr die Bilanz beider Kontrahenten in den direkten Duellen untereinander. Ein Team hat dabei die ganz knapp Nase vorn.

TOTTENHAM HOTSPUR (bislang wettbewerbsübergreifend 149 Duelle) MANCHESTER CITY 57 Siege 58 34 Unentschieden 34 58 Niederlagen 57 204 Tore 229

Spurs-Coach Mauricio Pochettino kann gegen die Skyblues aus dem Vollen schöpfen. Der Argentinier lässt die Spieler beginnen, die bereits als Startelfkandidaten gehandelt wurde.

Aufstellung Tottenham Hotspur:

Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Dele, Son, Kane

Mauricio Pochettino nimmt gegenüber dem letzten Pflichtspiel, dem 2:0 gegen in der Premier League, einen Wechsel vor: Für Ben Davies (Bank) beginnt Harry Winks.

ür Tottenham geht heute die älteste Startformation der CL-Historie der Spurs an den Start (im Schnitt 27 Jahre, 335 Tage).

Son war am vergangenen Mittwoch übrigens der erste Torschütze im neuen Tottenham Hotspur Stadium.

Harry Winks und Heung-Min Son kommen auch im neunten CL-Spiel für die Spurs 2018/19 zum Einsatz. Auf Seiten der Citizens gilt das sogar für vier Akteure: Ederson, Walker, Laporte und Sterling.

Es ist das zweite Heimspiel der Spurs im gerade fertig gestellten Tottenham Hotspur Stadium am alten Standort der legendären White Hart Lane. Das erste Heimspiel gegen Crystal Palace in der Premier League Anfang April gewannen die Lilywhites mit 2:0.

Dele Alli kommt erstmals 2019 in der Königsklasse zum Einsatz, nachdem er von Ende Januar bis Anfang März mit einer hartnäckigen Oberschenkelzerrung ausgefallen war.

Heung-Min Son bestreitet sein 50. Europapokalspiel (davon 19 für Bayer 04 Leverkusen).

Aufstellung Manchester City:

Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Delph - Fernandinho - Gündogan, Silva - Mahrez, Agüero, Sterling

Bei den Gästen muss Nationalspieler Leroy Sane zunächst auf der Bank Platz nehmen. Neben ihm machen es sich Stars wie Kevin de Bruyne, Vincent Kompany, John Stones und Gabriel Jesus gemütlich. Ilkay Gündogan darf hingegen von Beginn an ran.

International erfahrenster Mann auf dem Platz ist in seinem 123. Europapokalspiel Manchesters Fernandinho. Auf Seiten der Gastgeber lief Jan Vertonghen am häufigsten im Europacup auf (heute zum 91. Mal).

Guardiola setzte in den vergangenen 40 Pflichtspielen stets auf ein 4-3-3, so auch heute. Zuletzt war das Anfang Oktober 2018 beim 0:0 in Liverpool nicht der Fall. Damals ließ er gegen die Klopp-Elf im 4-2-3-1 beginnen.

Rotation: In den letzten fünf Pflichtspielen nahm Guardiola stets mindestens 4 Wechsel in seiner Startformation vor (insgesamt 26).

Nicolas Otamendi (Gelb-Rot) und Fernandinho (3. Gelbe) kehren nach ihrer Sperre im Achtelfinal-Rückspiel gegen Schalke wieder ins Team zurück.

Bei den Gästen tauscht Josep Guardiola seine Startelf im Vergleich zum 1-0 gegen Brighton & Hove im FA-Cup-Halbfinale auf vier Positionen aus: Delph, Fernandinho, Mahrez und Agüero starten an Stelle von De Bruyne, Gabriel Jesus (beide Bank) sowie Benjamin Mendy und Bernardo Silva (beide nicht im Kader).

Spurs vs.City heute live im TICKER

Alle Fans von Tottenham und Manchester City, dem Team von Trainer Pep Guardiola, die heute keine Möglichkeit haben, das Spiel live im STREAM zu sehen, können während der 90 Minuten immer auf dem Laufenden bleiben. Anlaufstelle Nummer eins ist hier der LIVE-TICKER von Goal zu Spurs-ManCity.

Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen und Schiedsrichterentscheidungen informiert Euch der zuständige Tickerer auch über spannende Fakten und Statistiken rund ums Spiel.

