FC Liverpool vs. FC Porto - so lautet das Viertelfinale der Champions League. Goal sagt Euch, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Nach dem FC Bayern ist vor dem : Der muss in der UEFA gegen den portugiesischen Top-Klub antreten, geht dabei aber als Favorit in das Viertelfinale der Königsklasse. Das Hinspiel steigt am Dienstag, den 9. April, um 21 Uhr an der Anfield Road. Das Rückspiel findet dann kommende Woche statt (Mittwoch, 17.4.).

Die Mannschaft von Jürgen Klopp kämpft in der Liga mit um die Meisterschaft und hat zudem in der Champions League eine Chance, wieder unter den besten Teams des Kontinents zu stehen. Zuletzt gab es einen 3:1-Erfolg über den FC Southampton, als Mohamed Salah nach langer Durststrecke wieder einnetzte. In der CL setzten sich die Reds in der Runde der letzten Acht gegen den FC Bayern durch. Nach einem 0:0 im Hinspiel holten Henderson und Co. in München einen 3:1-Sieg und qualifizierten sich dadurch für das Viertelfinale.

Auf der Gegenseite musste der FC Porto über die in die nächste Runde kommen. Das gelang auch, weil man nach einer 1:2 Hinspiel-Niederlage das Rückspiel im eigenen Stadion nach Verlängerung mit 3:1 gewann.

Der FC Liverpool hat im CL-Viertelfinale den FC Porto zu Gast. Goal sagt Euch, wer das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Zudem gibt es gegen 20 Uhr die Mannschaftsaufstellungen beider Teams.

FC Liverpool vs. FC Porto: Das Viertelfinale der UEFA Champions League

Spiel FC Liverpool - FC Porto Datum Dienstag, 9. April 2019 | 21 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool Kapazität 54.074 Plätze Schiedsrichter Mateu Lahoz ( ) Der Direktvergleich Hier entlang!

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Porto heute live im TV?

Die Champions League und damit auch das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Porto wird am Dienstagabend nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Das liegt an der Rechtelage der Königsklasse. Wer aber zeigt / überträgt Liverpool vs. Porto live im TV?

Zeigt / Überträgt Sky FC Liverpool vs. FC Porto live im TV?

Alle Kunden des Pay-TV-Senders Sky dürfen sich freuen: Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Porto wird zwar nicht als Einzelspiel beim Unterföhringer Sender übertragen, dennoch seht Ihr das Spiel live in der Konferenz.

Die vollen 90 Minuten laufen jedoch nur in einem LIVE-STREAM, womit Sky aber nichts zu tun hat. Als Einzelspiel ist dagegen vs. Manchester City zu sehen.

Die komplizierte Aufteilung der Übertragungsrechte zwischen Sky und DAZN hat entschieden, dass die Begegnung am Dienstagabend bei DAZN, und eben nicht in voller Länge live bei Sky läuft.

Zeigt / Überträgt das ZDF oder die ARD FC Liverpool vs. FC Porto im Free-TV?

Die Champions League wird an diesem Dienstag nicht im Free-TV gezeigt. Das Erste und das ZDF haben keine Rechte an den Partien der Königsklasse, sodass Ihr entweder auf einen LIVE-STREAM ausweicht oder gänzlich auf das Spiel Liverpool gegen Porto verzichtet.

Auch die beiden wichtigsten deutschen Sportkanäle Sport1 und Eurosport sind an diesem Abend nicht live mit von der Partie.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Porto heute im LIVE-STREAM?

FC Liverpool vs. FC Porto wird an diesem Dienstag live und in voller Länge vom Ismaninger Streamingdienst DAZN via LIVE-STREAM gezeigt. Die vollen 90 Minuten laufen dabei exklusiv bei dem Portal.

FC Liverpool vs. FC Porto in voller Länge im LIVE-STREAM von DAZN sehen

DAZN ist Euer Ansprechpartner Nummer eins, wenn Ihr Fans des FC Liverpool oder des FC Porto seid. Denn der Streamingdienst ist der einzige Sender, der in auf das komplette Spiel zwischen den Reds und den Portugiesen Zugriff bekommt.

Die Vorberichterstattung auf die CL-Begegnung beginnt bei DAZN bereits um 20.45 Uhr, wenn sich Moderator Elmar Paulke aus Anfield zu Wort meldet. Beginnt dann um 21 Uhr das Spiel, wird Marco Hagemann kommentieren. Unterstützung erfährt er dabei von Moritz Volz und Ralph Gunesch als Experten.

Mit dem Gratismonat von DAZN seht Ihr das CL-Spiel sogar kostenlos. Dafür müsst Ihr Euch nur für den Dienst registrieren, ehe die Begegnung am Dienstagabend Fahrt aufnimmt.

Zeigt / Überträgt Sky Go FC Liverpool vs. FC Porto live im Stream?

Die Spiele der Königsklasse sind schon seit Jahren Teil der Berichterstattung von Sky, weswegen der Kanal auch am Abend des 9. April an der Anfield Road live vor Ort ist. Doch der Sender zeigt / überträgt das Spiel Liverpool vs. Porto nicht in voller Länge, sondern nur in Ausschnitten der Konferenz.

Jeder Kunde des Unterföhringer Pay-TV-Senders hat gleichzeitig auch einen Zugang zu Sky Go, den er verwenden kann, wenn einmal kein TV-Gerät in der Nähe ist. Zudem besteht auch die Möglichkeit, über Sky Ticket zum Ziel zu kommen.

Zeigt / Überträgt das ZDF oder die ARD FC Liverpool vs. FC Porto im LIVE-STREAM?

Auf den LIVE-STREAMS von ARD und ZDF sind die Begegnungen der Champions League (und damit auch Liverpool vs. Porto) nicht live zu sehen. Der Grund? Die fehlenden Rechte der deutschen TV-Stationen.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Porto heute live? Highlights und Re-Live auf DAZN sehen

Die Partie Liverpool vs. FC Porto läuft exklusiv und in voller Länge bei DAZN. Bei dem Portal gibt es rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights in bester Qualität zu sehen.

Der große Vorteil ist, dass Ihr die Begegnung mit einem Gratismonat live und vor allem gratis ansehen könnt.

Mit einer einmaligen Registrierung geht das. Nach Ende der Testphase läuft das Abo automatisch weiter, wofür Ihr ab Monat zwei dann nur 9,99 Euro pro Monat zahlen müsst.

FC Liverpool vs. FC Porto, die Highlights von DAZN: Alle Infos

DAZN hat pro Jahr mehrere tausend Sportevents live im Programm. Alle Übertragungen werden dabei live im Stream gezeigt. Zudem gibt es die Streams auch im Re-Live und in Highlight-Formaten zu sehen.

Fußball live bei DAZN sehen: Top-Ligen, Champions League und

Der wichtigste Bestandteil des Streamingdienstes ist der Fußball: Erst seit dieser Spielzeit sind die Rechte an der UEFA Champions League und der Europa League bei DAZN, sodass das Unternehmen damit in neue Bereiche eindringen konnte. Schon etwas länger mit an Bord sind die LIVE-STREAMs aus der , , der Premier League und der . Von der zeigt DAZN die Highlights bereits 40 Minuten nach Abpfiff.

Wo zeigt DAZN Liverpool vs. Porto live im Stream?

DAZN zeigt seine Streams auf unterschiedlichsten Kanälen. Per PC und auch auf allen Apple- und Android-Geräten ist der Dienst ganz einfach zu finden und nutzbar. Bei mobilen Geräten gibt es lediglich eine Voraussetzung: Man muss nur die entsprechende App herunterladen, ehe es dann gleich losgehen kann! Die entsprechenden Applikationen findet ihr im Google Play - / App-Store. Zahlen könnt Ihr mit allen gängigen Methoden, u.a. auch PayPal.

FC Liverpool ( insgesamt 6 Spiele) FC Porto 3 Siege 0 3 Unentschieden 3 0 Niederlagen 3 12 Tore 2

FC Liverpool vs. FC Porto: Das letzte Duell

Das letzte Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Porto gab es in der Champions-League-Saison 2017/18, als man im Achtelfinale aufeinandertraf. Dabei ging das Hinspiel mit 5:0 an die Reds, womit eine Vorentscheidung für das Rückspiel gefallen war. An der Anfield Road fielen in der zweiten Begegnung dann keine Treffer mehr.

