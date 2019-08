Der ICC 2019 neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Im vorletzten Spiel des Wettbewerbs trifft auf . Anpfiff ist am Sonntag um 16.00 Uhr in London.

Tottenham Hotspur zeigte sich beim Audi Cup in München bereits in beeindruckender Frühform, als man (1:0) im Halbfinale besiegte und schließlich auch Gastgeber Bayern München im Elfmeterschießen niederrang.

Inter musste sich dagegen im Rahmen des ICC mit zwei Niederlagen auseinandersetzen. Nach einem 1:2 gegen Manchester United verlor man auch gegen Juventus Turin, wenn auch erst nach Elfmeterschießen. Wenigstens siegte man im Shootout am vergangenen Samstag gegen PSG mit 6:5.

Tottenham Hotspur vs. Inter Mailand live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal verrät, wo die Begegnung übertragen wird. Außerdem gibt es hier die Mannschaftsaufstellungen.

Tottenham Hotspur vs. Inter Mailand

Gute Nachrichten für alle Fans von Tottenham Hotspur und Inter Mailand: Die Partie zwischen den beiden europäischen Größen gibt es am Sonntagnachmittag live im TV zu sehen.

Sport1 hat sich die Rechte zu allen Begegnungen des ICC 2019 gesichert und zeigt diese daher in voller Länge im deutschen Fernsehen. Um 16 Uhr ist Anpfiff auf Sport1, bereits kurz vorher beginnen die Vorberichte des Senders.

Wer gar nicht genau weiß, was der ICC eigentlich ist, der findet hier eine Übersicht zu den Regeln des ICC.

Es gibt außerdem noch einen zweiten Anbieter, der die Partie live überträgt, mit dem Ihr das Spiel auch unterwegs schauen könnt! Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Wir wissen nun also, dass Tottenham Hotspur vs. Inter Mailand heute live im TV gezeigt wird. Doch es gibt auch einen LIVE-STREAM, der die vollen 90 Minuten aus London live zeigt.

DAZN zeigt / überträgt die Begegnung live im Stream. Um 16 Uhr geht es los, dann rollt nämlich der Ball im Tottenham Hotspur Stadium.

Kommentieren wird das Ganze Robby Hunke, der das Duell der beiden Champions-League-Gegner der Vorsaison begleitet. DAZN überträgt übrigens alle 18 Spiele des International Champions Cup. Doch Inter vs. Tottenham ist das vorletzte Spiel des Wettbewerbs. Essenzielle Voraussetzung für den LIVE-STREAM ist ein Abonnement bei DAZN.

Back to work at Hotspur Way! #THFC #COYS pic.twitter.com/DnwAuDbYyv