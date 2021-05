Bericht: Tottenham in Gesprächen mit Bayerns Hansi Flick und Ralf Rangnick

Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hat bei der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Jose Mourinho angeblich auch zwei deutsche Kandidaten im Auge. Wie der Guardian berichtet, hat es sowohl mit Hansi Flick als auch Ralf Rangnick bereits Gespräche gegeben.

Bei Flick räumt das Blatt ein, dass es trotz der Kontaktaufnahme immer noch am wahrscheinlichsten sei, dass der jetzige Bayern-Coach die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer antritt.

Bezüglich der Personalie Rangnick müsse es laut Guardian nicht zwangsweise um das Traineramt gehen. Eine Position im Management sei für den in beiden Bereichen erfahrenen 62-Jährigen ebenfalls denkbar.

"Even a small amount of fans can make a huge difference - we've got 10,000 tomorrow."



🗣️ @RyanMason on the fans returning to Tottenham Hotspur Stadium.



📱 Watch the full interview on the Spurs Official app ⤵️#THFC ⚪️ #COYS