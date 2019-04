Tottenham Hotspur vs. Ajax Amsterdam live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Eriksen und Ziyech waren für Tottenham und Ajax enorm wichtig beim Vorstoßen ins Halbfinale der UEFA Champions League.

Christian Eriksen war einer der wichtigsten Spieler bei Tottenhams Vorstoß in die europäische Elite. Er hofft darauf, dass er auch gegen seinen Ex-Klub glänzen kann, der mit dem Ausschalten von und Juventus für zwei große Überraschungen gesorgt hat.

Der dänische Nationalspieler hilft den Spurs vor allem mit seinem Passspiel - er verzeichnet in der diesjährigen CL-Saison alle 31 Minuten ein entscheidendes Zuspiel.

Bei Ajax war Hakim Ziyech bislang von besonderer Bedeutung. Die Niederländer würden sich gerne den fünften Europapokal-Titel ihrer Vereinsgeschichte sichern und brauchen dafür den marokkanischen Spielmacher, der bei den geglückten Dribblings mit 27 auf dem vierten Platz in der Königsklasse liegt. Diesen Wert will er in nun heute noch ein wenig in die Höhe schrauben.

Hier könnt Ihr abstimmen, welcher der beiden für Euch der wichtigere Spieler war.