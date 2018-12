Timo Werner zum FC Bayern? Freundin heizt Wechselspekulationen an

Wechselt Timo Werner von RB Leipzig zum FC Bayern München? Seine Freundin heizt die Spekulationen um einen Transfer weiter an.

Die Freundin von Timo Werner hat die Wechselgerüchte um den Mann von RB Leipzig weiter angeheizt. Sie postete ein Bild bei Instagram, indem der Stürmer im Spiel gegen Bremen (3:2) auf der Videoleinwand zu sehen war, darunter schrieb sie: "One last time. Merry Christmas."

Immer wieder wird der Nationalspieler mit einem Transfer zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Er selber sagte dazu bei Sky zuletzt: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich nur einen Verein, zu dem man wechseln kann."

Werner zu Bayern? Rangnick kann "keinen Flirt erkennen"

Ralf Rangnick, Trainer bei den Roten Bullen, will dagegen keinen Flirt zwischen Werner und dem deutschen Rekordmeister erkennen. "Wir haben zu dem Thema alles gesagt. Timo wird sich über Weihnachten ein paar Gedanken machen und dann sehen wir weiter", macht er den RB-Fans Hoffnungen auf einen Verbleib des 22-Jährigen.

In der aktuellen Spielzeit gelangen Werner in 17 Bundesligaspielen elf Tore. Zudem steuerte eine Vorlage bei. Beim Post von Werners Freundin war aber vermutlich trotzdem nur das letzte Spiel in diesem Jahr gemeint, der Vertrag von Werner bei RB läuft noch bis 2020.