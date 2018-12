Timo Werner kann sich Wechsel zum FC Bayern München vorstellen

Timo Werner von RB Leipzig kann sich prinzipiell einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen. Allerdings ist wohl Leipzig auch weiterhin eine Option.

Nationalstürmer Timo Werner kann sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München vorstellen. "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich nur einen Verein, zu dem man wechseln kann", sagte Werner nach dem 0:1 (0:0) in München bei Sky.

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft 2020 aus, Leipzig hat Werner bereits ein neues Angebot unterbreitet.

Werner: Leipzig nur eine Option von vielen

"Ich habe keinen Zeitdruck, ich habe noch anderthalb Jahre Vertrag und wir kämpfen um die Champions League", sagte Werner, der in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt hat, gegen die Bayern aber ungefährlich war. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Natürlich sei auch Leipzig weiterhin "eine Überlegung", sagte Werner, "aber es ist keine Frage, dass auch andere Mannschaften noch im Rennen sind."