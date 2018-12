Ralf Rangnick über Leipzigs Timo Werner: "Ich kann keinen Flirt erkennen"

Ralf Rangnick verfolgt die Äußerungen von Leipzig-Stürmer Timo Werner über einen potenziellen Wechsel zum FC Bayern gelassen.

Ralf Rangnick hat vor der Bundesliga-Begegnung gegen Werder Bremen Stellung zu den Aussagen von Timo Werner bezogen und klar gemacht, dass er den 22-Jährigen auch in den nächsten Jahren im Trikot von RB Leipzig stürmen sieht.

Werner hat von Leipzig ein Angebot zur Verlängerung seines Vertrages vorliegen. Rangnick verfolgt die Äußerungen des Spielers daher gelassen: "Ich kann keinen Flirt erkennen. Wir haben zu dem Thema alles gesagt. Timo wird sich über Weihnachten ein paar Gedanken machen und dann sehen wir weiter. Dann ist er am Zug und wird uns sagen, ob er seine Zukunft weiter langfristig bei uns sieht", äußerte sich der 60-Jährige bei ​Sky.

​​Rangnick: Werners Stärken passen zu RB Leipzig

Er sieht Werner in Leipzig am besten aufgehoben: "Ich sehe seine Zukunft bei uns, weil seine Stärken zu unserem Fußball passen. Es ist nicht gegeben, dass das überall woanders auch passiert." Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Werner hatte unter der Woche durchblicken lassen, sich einen Wechsel zum FC Bayern München vorstellen zu können: "Wenn man bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich nur einen Verein, zu dem man wechseln kann", sagte der Stürmer nach dem 0:1 in München.