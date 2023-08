Preise über 3000 Dollar! Tickets für Lionel Messis MLS-Debüt für Inter Miami gegen New York Red Bulls "gefragter als jedes NFL-Team"

Tickets für ein Spiel von Lionel Messi sind vor dem MLS-Debüt "begehrter als für jedes NFL-Team der letzten Saison." Die Preise explodieren.

WAS IST PASSIERT? Der siebenfache Ballon d'Or-Gewinner Lionel Messi hat seit seinem Wechsel in die Vereinigten Staaten direkt für Furore gesorgt: Mit einer Serie von acht Siegen in Folge konnte er mit Inter Miami den geschichtsträchtigen Leagues Cup gewinnen und erreichte zudem das Finale des US Open Cup. Der Hype um Tickets vor dem MLS-Debüt ist folglich riesig.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis nächster Einsatz wird eben in der MLS sein, und es ist möglich, dass er am Samstag gegen die New York Red Bulls auflaufen wird - falls er für dieses Spiel nicht geschont wird. Das Interesse an Eintrittskarten für dieses Spiel ist sprunghaft angestiegen, die Preise sind auf über 3.000 Dollar gestiegen, während die durchschnittliche Eintrittskarte jetzt 496 Dollar kostet.

WAS WURDE GESAGT? "Messis MLS-Debüt-Ticket mit Messis Inter Miami und den New York Red Bulls ist, gemessen am Durchschnittspreis, gefragter als jedes NFL-Team der letzten Saison", sagte Shana Rosenthal, Consumer Communications Specialist bei Vivid Seats, gegenüber der New York Post.

DIE BILDER ZUR NEWS:

@Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Inter Miamis Ligapokalspiel gegen den FC Dallas hat derzeit mit 678 Dollar den höchsten Durchschnittspreis, aber dieser Rekord könnte fallen.

Die Red Bulls hatten sogar die Möglichkeit geprüft, das Spiel gegen Messis neuen Klub in das 82.500 Zuschauer fassende MetLife Stadium zu verlegen, um mehr Zuschauer zu bekommen, aber die New Yorker NFL-Klubs Jets und Giants spielen am selben Abend, sodass die Red Bull Arena, die 25.000 Fans fasst, stattdessen genutzt werden muss.