Atlético Madrid verpflichtet Memphis Depay vom FC Barcelona

Memphis Depay verlässt den FC Barcelona und schließt sich Atlético Madrid an. Im Gegenzug sicherten sich die Katalanen eine spezielle Klausel.

WAS IST PASSIERT? Der niederländische Stürmerstar Memphis Depay wechselt vom FC Barcelona zu Ligarivale Atlético Madrid. Das teilten beide Vereine am Freitag mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach beträgt die Ablösesumme für den 28 Jahre alten Nationalspieler drei Millionen Euro plus eine Million an möglichen Bonuszahlungen. Depay unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Dazu enthält die Vereinbarung für Barça eine "bevorzugte aber nicht verpflichtende" Kaufoption für den belgischen Nationalspieler Yannick Carrasco.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Depay war im Sommer 2021 ablösefrei von Olympique Lyon nach Barcelona gewechselt und erzielte 14 Treffer für die Katalanen.

Der Angreifer hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, spätestens seit der Ankunft von Ausnahmestürmer Robert Lewandowski hatte Depay keinen Platz mehr in der stark besetzten Offensive des spanischen Tabellenführers.

Mit der Niederlande war Depay, zweitbester Torschütze seines Landes, bei der WM in Katar bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images