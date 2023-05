PSG und Manchester United beobachten wohl Tammy Abraham

Seit knapp zwei Jahren spielt Tammy Abraham bei der Roma. Nun sollen zwei ganz große Namen ihn auf dem Zettel haben.

WAS IST PASSIERT? Manchester United und Paris Saint-Germain beschäftigen sich offenbar mit einer möglichen Verpflichtung von Roma-Stürmer Tammy Abraham.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, waren Scouts von beiden Topklubs vergangenen Samstag in Rom, um Abraham beim Topspiel gegen Milan genau unter die Lupe zu nehmen. Dem 25-jährigen Engländer gelang beim 1:1 ein Tor.

United soll Abraham dem Bericht zufolge in der laufenden Saison ohnehin schon mehrfach beobachtet haben. Die Red Devils sind auf der Suche nach einem Ersatz für Wout Weghorst, der nach Ablauf der Leihe im Sommer nach Burnley zurückkehren wird.

Bei PSG schaut man sich derweil wohl nach einem Nachfolger für Hugo Ekitiké um, der in Paris nicht überzeugen konnte und nur noch bis Ende Juni von Stade Reims ausgeliehen ist. Die Scouts der Franzosen haben Abraham laut Gazzetta schon dreimal vor Ort beobachtet.

In den vergangenen Monaten wurde der gebürtige Londoner auch mit Aston Villa und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Verhandlungen über einen möglichen Transfer zwischen der Roma und einem der interessierten Vereine soll es indes noch nicht gegeben haben. Bei den Italienern ist man sich jedoch darüber bewusst, dass demnächst ein Angebot für Abraham ins Haus flattern könnte.

Klar ist, dass bei einem Wechsel des Angreifers viel Geld fließen würde. Schließlich hat der FC Chelsea, der Abraham 2021 für 40 Millionen Euro an die Roma verkaufte, eine Rückkaufklausel für diesen Sommer in Höhe von 80 Millionen Euro. Die Verantwortlichen der Giallorossi sind wohl gewillt, diese Summe als Verhandlungsbasis für einen möglichen Transfer Abrahams anzusehen.

Der elfmalige englische Nationalspieler steht in Rom noch bis 2026 unter Vertrag. In der laufenden Saison sind Abraham bisher neun Tore und sieben Vorlagen in 45 Einsätzen gelungen.