AS Rom: 75 Millionen Euro? Aston Villa will offenbar Tammy Abraham verpflichten

Aston Villa gehört in der Premier League mehr zum Mittelfeld des Tableaus, doch auch das Team aus Birmingham kann tief in die Tasche greifen.

WAS IST PASSIERT? Aston Villa zeigt offenbar Interesse an Tammy Abraham von der AS Roma. Wie calciomercato berichtet, würde Villa den Engländer gerne zurück in die Premier League lotsen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der englische Nationalspieler zeigte speziell in der vergangenen Saison mit 27 Toren in 53 Spielen seine ganze Klasse. Dementsprechend hoch wäre laut der Gazzetta dello Sport die Ablöse angesetzt: 75 Millionen Euro. Dem Bericht von calciomercato zu Folge wäre die Roma ab 40 Millionen Euro gesprächsbereit. Auch der BVB soll Interesse an Abraham haben.

Der FC Chelsea, der Abraham im Sommer 2021 für 40 Millionen Euro nach Italien verkaufte, könnte Abraham im kommenden Sommer für 80 Millionen Euro zurück kaufen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 25-Jährige tut sich in dieser Saison noch schwer, erst sechs Tore und vier Assists stehen Abraham nach 26 Spielen in der Serie A zu Buche.