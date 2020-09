Supercup live: FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER - 2:1

Der DFL Supercup steht heute Abend auf dem Programm. Der FC Bayern München und der BVB treffen aufeinander - Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

Die Allianz Arena ist heute Abend Schauplatz des deutschen Supercups! Der empfängt den BVB ( ) heute um 20.30 Uhr zum deutschen Clasico.

Der FC Bayern hat bereits den europäischen Supercup an die Isar geholt, vergangenen Donnerstag gewann das Team von Hansi Flick mit 2:1 nach Verlängerung gegen den FC Sevilla. In der gab es am Wochenende aber ein böses Erwachen. In Hoffenheim unterlagen Robert Lewandowski, Thomas Müller und Co. mit 1:4.

Aber auch bei Borussia Dortmund, dem heutigen Gegner des deutschen Rekordmeisters, gab es am vergangenen Wochenende eine Niederlage. Die Favre-Elf kassierte beim FC Augsburg die erste Saisonniederlage (0:2).

FC Bayern München vs. BVB - den Supercup - live verfolgen? Das funktioniert! Der Supercup wird heute hier bei Goal im LIVE-TICKER begleitet. Ihr wollt weitere Infos zur Übertragung der vollen 90 Minuten? Dann gibt's hier alle Details.

FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) 2:1 (2:1) Tore 1:0 Tolisso (18.), 2:0 Müller (32.), 2:1 Brandt (39.) Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Martinez - Coman, Tolisso, Müller - Lewandowski Aufstellung BVB Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Reus, Brandt - Haaland Gelbe Karten -

49. | Da hätte sich die hohe Linie der Bayern fast einmal gerächt. Aber wie kann man nur eine solche Chance auslassen? Wäre das Haaland gewesen ...

47. | Unfassbar. Befreiungsschlag von Passlack. Den bearbeitet Haaland an der Mittellinie wunderbar. Legt quer auf Dahoud, der von drei Bayern bedrängt, Meunier auf der rechten Seite alleine zum Tor schickt. Vor Neuer verliert der die Nerven, anders ist das gar nicht zu erklären, und jagt den Ball über den Kasten. Was für eine Möglichkeit.

47. | Fakt: Davies ist schneller als Hummels.

46. | Wechsel gab es in der Pause nicht.

45. | Die zweite Hälfte hat begonnen!

Supercup jetzt live: Anstoß zur 2. Halbzeit bei FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)

Halbzeit | Mit völlig veränderten Formationen bestreiten die Bayern und der BVB die Supercup-Partie. Und das ist in vielen Situationen auch zu sehen. Nicht immer stimmen die Laufwege, die Passwege. Aber unterhaltsam ist die Partie ohne Frage. Die Bayern kommen offensichtlich mit den Veränderungen besser zurecht, besonders das Duo Coman-Davies funktioniert ziemlich gut. Der BVB wird weniger aus dem Spiel heraus gefährlich als bei Ballgewinnen tief in der gegnerischen Hälfte. Die 2:1-Führung für den Meister nach 45 Minuten geht in Ordnung.

Supercup jetzt live: Halbzeit bei FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund)

45.+1. | Die Frage ist beantwortet. Gab es. Fünf Sekunden. Pause.

45. | Verlängerung gäbe es hier übrigens nicht. Es ginge bei einem Remis nach 90 Minuten direkt ins Elfmeterschießen. Aber gibts Nachspielzeit?

41. | Okay, über mangelnde Unterhaltung kann man sich nicht beschweren. Aber hier passiert viel, bei dem man sich sagt, gut, die Saison hat noch nicht angefangen, die Mannschaften stehen mitten in der Vorbereitung ... wait a minute ..

Supercup jetzt live: Tor für den BVB (Borussia Dortmund), 2:1

39. | Tooor! Bayern München - BORUSSIA DORTMUND 2:1. Aufbaufehler München, Reus fängt ab, spielt quer auf Haaland, der noch eine Station weiterleitet. Brandt taucht auf halbrechts im Strafraum völlig frei vor Neuer auf und nagelt den Ball unter die Latte.

38. | Riesenchance für die Bayern. Und wieder nach einer Dortmunder Ecke. Einzig an der unsauberen Ballverarbeitung Coman lag es, dass es hier nicht 3:0 steht. Coman hatte den Angriff selbst eingeleitet, mit der nicht geglückten Ballannahme verschaffte er Reus die Möglichkeit, dazwischen zu gehen, um mit einem Rückpass zu klären.

37. | Meunier holt eine Ecke gegen Davies heraus. Für wen ist das gefährlicher. München oder Dortmund?

35. | Die Bayern sind bisher ganz klar Herr im Haus. So richtig in Fluss kommt das Dortmunder Spiel noch nicht. Und meist sind die Angriffe auch viel zu früh zu Ende. Den Münchnern gehört das Mittelfeld.

35. | Bei der Gelegenheit nickt er Passlack gleich mit ins Tor.

Supercup jetzt live: Tor für den FC Bayern München, 2:0

32. | Tooor! BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 2:0. Tolisso spielt aus dem Zentrum auf links Davies an, der sofort eine Flanke Richtung langem Pfosten schlägt, dort gewinnt, was Wunder, Müller das Kopfballduell gegen Passlack und nickt zum 2:0 ein.

MÜÜÜÜLLEEEEEEEEEEER! ZWEI NULL! 👏👏 Und was für eine Flanke von Davies! — FC Bayern München (@FCBayern) September 30, 2020

28. | Coman wird steil geschickt auf links, nimmt den Flügelwechsel auf Tolisso vor, der den Ball zurück an die Strafraumgrenze legt. Pavard erwischt beim Abschluss aber den Ball nicht richtig. Wird dann nur eine Ecke, die harmlos bleibt.

28. | Beim BVB läuft viel über links mit dem kleinen und dem großen Blonden. Die rechte Seite mit Meunier ist bisher noch nicht sonderlich auffällig.

25. | Haaland schickt Reus steil, bei 100 Prozent hätte der den Ball wohl auch erlaufen. Aber er ist noch nicht bei 100 Prozent. Und Süle ist auch schnell.

24. | Ballgewinn von Dahoud nach einem Pass von Neuer. Dahoud marschiert und findet Reus, der den Ball aber nicht sofort unter Kontrolle bekommt. So läuft der Angreifer noch einen zusätzlichen Bogen im Strafraum und versucht dann aus halblinks noch einzuschieben. Neuer ist rechtzeitig unten. Beste Chance bisher für den BVB.

22. | Nächste Chance für die Münchner. Mit einem Mal hat Kimmich von der Strafraumgrenze freie Schussbahn. Fast wirkte es da, als würden ihm die Verteidiger ausweichen. Da er aber genau auf Hitz schießt ...

21. | Eiskalt ausgekontert.

Supercup jetzt live: Tor für den FC Bayern München, 1:0

18. | Tooor! BAYERN MÜNCHEN - Borussia Dortmund 1:0. Ecke also für den BVB. Davies übernimmt, schickt auf links Coman steil. Der passt am Mittelkreis ins Zentrum, wo Müller wartet, sofort auf rechts zu Lewandowski weiterleitet. Der geht bis zum Strafraum, schiebt quer, Tolisso tunnelt Hitz, der den Ball aber dabei an die Latte lenkt. Im Nachsetzen drückt Tolisso den Ball aber doch noch über die Linie.

TOLISSOOOOOOOOOOO! 👏💪 — FC Bayern München (@FCBayern) September 30, 2020

18. | Ecke für den BVB ...

17. | Man sieht schon bei beiden Teams, dass hier nicht mit den Standardformationen gespielt wird. Die Abläufe wirken nicht immer ganz klar. Chance für den BVB, als Reus über links in den Strafraum dringt. Aber Hernandez geht dazwischen, blockt zur Ecke. Geht der Franzose da nicht drauf, bekommt Neuer richtig was zu tun.

14. | Gleich zu Anfang sah das noch ein wenig anders aus. Da schien Martinez noch auf der Position des Innenverteidigers, aber mittlerweile ist doch eher Hernandez im Zentrum anzutreffen neben Süle. Martinez wirkt eher im defensiven Mittelfeld und schaltet sich mehr in den Aufbau ein. Das hat Auswirkungen bis in die Spitze. Kimmich spielt quasi Zehner, Müller eher im rechten Mittelfeld.

12. | Jetzt fast auch die erste Chance für den BVB. Von der Grundlinie flankt Delaney zum langen Pfosten, wo Davies per Kopf klärt, den Ball aber fast für Meunier auflegt. Tolisso reagiert gedankenschnell, Meunier tritt ihm dann auf den Fuß. Und die Situation wird wegen eines Offensivfouls abgepfiffen. Die Klärungsaktion von Davies war ein wenig leichtsinnig.

10. | Die Ecke wird zwar zunächst geklärt. Aber in der Folge registrieren wir doch den ersten Abschluss der Partie. Die Bayern kommen nämlich schnell wieder in Ballbesitz, Kimmich kommt an eine Flanke von der rechten Grundlinie durch Müller mit dem Kopf, schließt aber völlig ohne Druck ab. Keine Gefahr für den Kasten von Hitz.

9. | Nun die erste Ecke für die Bayern, herausgeholt hat sie Davies gegen Reus.

7. | Auch mutig. Hitz spielt einen Flachpass an die MIttellinie auf Haaland durch das gesamte zugestellte defensive Mittelfeld. Sowas kann auch böse ins Auge gehen.

6. | Nach der Dortmunder Ballbesitzphase nehmen die Bayern etwas das Tempo raus.

4. | Danach legt aber auch der BVB los. Reus scheitert mit einem Dribbling im Strafraum, von Brandt angespielt. Der Ball wandert nun auch etwas ausführlicher durch die Reihen der Gäste.

4. | Der Ball läuft in dieser Anfangsphase praktisch nur durch die Reihen der Bayern. Als die den Ball verlieren, gehts beim BVB ziemlich schnell. Haaland leitetn den Angriff ein, spielt dann aber keinen sonderlich guten Querpass. Und die Bayern sind wieder dran.

2. | Die zweite Annäherung der Bayern sieht schon besser aus. Davies hat auf links Platz und passt scharf an den langen Pfosten. Und darüber hinaus. Muss nur einer den Fuß dranbringen.

2. | Davies setzt Coman auf links ein, der wird bei der Flanke geblockt. So sieht die erste Annäherung an den Strafraum bei den Bayern aus. Dahingehend lässt sich beim BVB noch nicht sagen.

1. | Das sieht in der Anfangsphase ziemlich nach Abtasten aus. Auch der lange Pass in den Raum von Meunier.

1. | Das Spiel hat begonnen!

Supercup jetzt live: FC Bayern vs. BVB - Anstoß

vor Beginn | Und bei Dortmund rücken Meunier und Passlack auf die Außenpositionen, Dahoud und Delaney bespielen das Zentrum, auf den Halbpositionen spielen Brandt und Reus hinter Haaland als alleiniger Spitze.

vor Beginn | So, die taktischen Formationen wurden gerade aktualisiert. So will ich das denn auch tun, um keine Geheimnisse zu haben. So jedenfalls wirkt das etwas nachwollziehbarer: Bayern in der Abwehr mit Pavard, Süle, Martinez, Hernandez. Das defensive Mittelfeld bleibt so erhalten, Davies rückt aber in die Offensive.

vor Beginn | Der am Knie verletzte Alaba - Prellung - hat es bei den Bayern immerhin auf die Bank geschafft.

vor Beginn | Beim BVB fehlen die gesundheitlich angeschlagenen Bürki und Sancho. Atemwegserkrankungen, aber nicht Corona, wie verlautet wurde. Die Abwehr immerhin bleibt unverändert im Vergleich zum Augsburg-Spiel. Meunier rückt ins Zentrum vor der Abwehr, weil Witsel zunächst auf der Bank sitzt. Für Guerreiro, Bellingham und Reyna (alle Bank) beginnen Delaney, Brandt und Passlack. Sancho wird durch Reus vertreten. Für Reus ist es der erste Startelfeinsatz seit dem 4. Februar!

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Wochenende sind das bei beiden Teams eine ganze Menge Veränderungen. Erstmals in der Startelf bei den Bayern stehen Coman und Martinez, für den Spanier eine Belohnung für den Supercup-Auftritt? Und der endgültige Abschied? Veränderungen im Vergleich zur Partie gegen Hoffenheim: Hernandez spielt für Boateng in der Innenverteidigung. Für den am Knie verletzten Sane beackert Coman die linke offensive Mittelfeldseite, Martinez ersetzt Gnabry, wie sich das nachher auf dem Feld sortiert, müssen wir mal abwarten, aber an den Gedanken, Martinez im rechten offensiven Mittelfeld einzusetzen, muss man sich erst einmal gewöhnen. Für Zirkzee ist Lewandowski wieder dabei.

vor Beginn | Erste Reaktion? Das sind Formationen, die man nie wiedersehen wird. Zeit für Experimente, meinte ein Kollege. Weil es um nichts geht? Naja, der Sieger bekommt gute drei Millionen, der Verlierer nur zwei. Damit bekommt man locker noch das linke Bein eines rechtfüßigen Verteidigers. MIT Zuschauern würde noch eine halbe Million draufgeschlagen, aber wir müssen alle sparen.

vor Beginn | Der BVB spielt mit dieser Formation: Hitz - Can, Hummels, Can - Meunier - Passlack, Dahoud, Delaney, Brandt - Reus, Haaland.

vor Beginn | Wenden wir uns den Aufstellungen zu. So laufen die Bayern auf: Neuer - Pavard, Hernandez, Süle, Davies - Kimmich, Tolisso - Martinez, Müller, Coman - Lewandowski.

vor Beginn | Ist der DFL-Supercup eigentlich mit VAR? Klar, sonst steht einfach nur ein Keller in Köln leer. Steinhaus leitet die Partie mit den Assistenten Marcel Unger und Thomas Stein, Harm Osmers ist vierter Offizieller. Kellerkind ist Sascha Stegemann.

vor Beginn | Geleitet wird die Partie von Bibiana Steinhaus, die wohl aller Voraussicht nach ihre Karriere als Schiedsrichterin im Profi-Bereich beendet. Seit 2007 leitete sie Spiele, zunächst in der 2. Liga, später auch im Oberhaus (ab 2017). Vier Mal wurde sie als beste Schiedsrichterin der Welt ausgezeichnet, den DFB vertrat sie bei verschiedenen Welt- und Europameisterschaften. Die Berufung für den Supercup gilt als Auszeichnung, mag gleichzeitig aber auch eine Abschiedsgeste der Liga sein.

vor Beginn | Die Saison läuft also schon, und die Bayern müssten sich eigentlich so fühlen, als befänden sie sich mittendrin. Als habe die letzte nie aufgehört. Viel Zeit, sich über den CL-Sieg zu freuen, blieb ihnen nicht. , Liga, der europäische Supercup. Die Aufgaben werden nicht weniger. Und zuletzt, in Hoffenheim, war doch auch zu sehen, dass der Dauerstress selbst die teuerste Mannschaft verschleißen kann. Aber auch der BVB hat seinen ersten Stolperer hinter sich, unterlag am Samstag in Augsburg. Kommt auch nicht alle Spieltage vor, dass die Bayern UND der BVB an einem Spieltag verlieren.

vor Beginn | Einen kleinen, aber feinen Unterschied gibt es zu den letzten Jahren. Und der betrifft den Zeitpunkt. Normalerweise läutete der Supercup immer die neue Spielzeit ein, fand vor der ersten DFB-Pokalrunde statt. Die beteiligten Teams standen noch in den Saisonvorbereitungen mit allen damit einhergehenden Problemen. In Corona-Zeiten hat sich das verändert. Die erste DFB-Pokalrunde ist absolviert, beide Teams haben auch bereits zwei Ligaspiele hinter sich. Da gewinnt solch ein Aufeinandertreffen natürlich auch eine ganz andere sportliche Relevanz bzw. Brisanz.

vor Beginn | Also, nochmal, was ist der Super-Cup? Der Super-Cup ist eine Begegnung, die als DFL-Supercup zum elften Mal ausgetragen wird, und in der der BVB oder die Bayern zeigen dürfen, wie sie über den Sommer gekommen sind (eine Art Pre-Season-Leistungscheck). Die Tradition will es, dass sich in der Regel beide Teams beteiligen. Der BVB ODER die Bayern sind immmer dabei. Beide gleichzeitig stehen zum siebten Mal im Supercup. Die Bayern haben dieses Titel bisher fünfmal gewonnen, der BVB dreimal. Die Bilanz der beiden Teams gegeneinander lautet 3:3.

vor Beginn | Was ist der Supercup? Korrekterweise müsste man sogar fragen, was ist der DFL-Supercup? Vorher gab es den DFB-Supercup, einen ähnlichen, doch nicht denselben Wettbewerb, weil nach den Jahren, als der Liga-Cup die Lücke füllte, und der Supercup unter der Schirmherrschaft der DFL wiederbelebt wurde, eine kleine Regeländerung eingeführt wurde. Im Falle eines Double, sprich bei Gewinn der Meisterschaft UND des Pokals war nicht mehr der DFB-Pokal-Finalist Gegner im Supercup, sondern der Vizemeister.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel um den DFL-Supercup zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Triple-Sieger Bayern München.

FC Bayern München vs. BVB im LIVE-TICKER: Die offizielle Aufstellung

Aufstellung FC Bayern München:

Der FC Bayern München geht mit einem klassischen 4-2-3-1 in den deutschen Supercup gegen den BVB. Hansi Flick muss auf Leroy Sane verzichten, dafür rückt Kingsley Coman in die Startelf. Außerdem dürfen Javi Martinez und Corentin Tolisso von Beginn an ran. Gnabry ist nur auf der Bank.

Zudem gibt es in der Viererkette Änderungen: Alphonso Davies und Lucas Hernandez ersetzen David Alaba und Jerome Boateng.

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Martinez - Coman, Tolisso, Müller - Lewandowski

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Lucien Favre hofft, dass es für den BVB nicht so läuft wie in den vergangenen Spielen in der Allianz Arena. Dabei muss der Trainer der Dortmunder aber auf Torhüter Roman Bürki und Superstar Jadon Sancho verzichten.

Im Tor steht deswegen heute Abend Marwin Hitz, zudem agiert der BVB wieder mit einer Dreierkette. Offensiv baut Favre auf Erling Haaland, Julian Brandt und Marco Reus.

Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Delaney, Dahoud, Passlack - Reus, Brandt - Haaland

🤜 Unsere Elf für den Supercup 🤛 pic.twitter.com/SUUPcJdeUE — Borussia Dortmund (@BVB) September 30, 2020

FC Bayern München vs. BVB im LIVE-TICKER: Der Supercup

Duell: FC Bayern München gegen BVB (Borussia Dortmund)

Datum: 30. September 2020

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Alianz Arena, München

Supercup im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht zu FC Bayern München vs. BVB

Hansi Flick hätte wohl nichts dagegen, wenn seine gestressten Spieler in dieser Woche mal ihre müden Füße hochlegen könnten. Doch der Spielplan ist pickepackevoll und zwingt Bayern München schon die nächste Herausforderung auf - den deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund. Daher sagte Flick am Tag vor dem Spiel tapfer lächelnd: "Das ist kein Wunschkonzert. Der Supercup gehört zum deutschen Fußball. Und wir versuchen, das Spiel zu gewinnen." Und damit einen fünften Titel in diesem Jahr.

Auch in Dortmund betonen sie die Bedeutung des Supercups, der sonst als prestigeträchtiger Härtetest Anfang August ausgetragen wird. "Jedes Spiel zwischen diesen beiden Klubs wird von beiden ernst genommen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID, denn: "Es geht um einen Titel." Watzke bedauerte lediglich, "dass das Spiel ohne Fans ausgetragen wird." Die Stadt München hatte mit Blick auf eine Indidenzzahl über dem relevanten Wert von 35 (Dienstag: 37,9) keine Zuschauer erlaubt.

Für den FC Bayern ist selbstverständlich, dass auf die erste Niederlage in diesem Jahr der fünfte Titel folgen soll - der zunehmenden Belastung zum Trotz. "Wir suchen keine Ausreden", betonte Kapitän Manuel Neuer bereits nach dem 1:4 bei der TSG Hoffenheim, "dementsprechend können wir nicht so viel darüber sprechen, dass wir nach dem Spiel kaputt sind, sondern wir müssen das annehmen." Darüber hinaus, sagte Thomas Müller, biete das siebte Supercup-Duell mit dem BVB seit 2012 "eine schöne Möglichkeit zurückzuschlagen".

Fehlen wird dabei und im Gegensatz zum europäischen Supercup in der vergangenen Woche gegen den (2:1 n.V.) Leroy Sane. Der Nationalspieler fällt wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie aus, womöglich für länger: "Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist", sagte Flick, der nun Champions-League-Held Kingsley Coman in die Mannschaft holen dürfte. Fraglich ist auch ein Einsatz von David Alaba. Der Österreicher, noch immer in Verhandlungen über einen Vertrag ab 2021, laboriert an muskulären Problemen.

Ansonsten versuchte Flick, die Belastung seiner Mannschaft wegzulächeln und kleinzureden: "Es ist noch keiner gekommen, der gesagt hat, er braucht eine Pause." Vielmehr will er dem Spiel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt lieber das Positive abgewinnen. Bayern gegen den BVB, betonte Flick, sei "letztendlich immer ein absoluter Klassiker in ". Für den FC Bayern werde es ein Spiel, "in dem wir uns mit den Besten messen können, deswegen wird es uns auch weiterbringen".

So schlapp wie die Bayern sind die Dortmunder derzeit nicht. Ihnen mangelte es beim 0:2 beim dafür offenkundig an Erfahrung - und an Geduld, wie Trainer Lucien Favre gleich mehrfach sagte. Erfahrung können die Dortmunder in jedem Fall sammeln, weshalb Marco Reus auch behauptete: "Ich würde schon sagen, dass wir das Spiel brauchen." Nicht dabei sind allerdings Stürmer Jadon Sancho und Stammtorhüter Roman Bürki, beide fehlen wegen Atemwegsinfekten.

Für Flick ist es freilich keine Frage, dass Dortmund eine Herausforderung erster Güte darstellt: "Dortmund hat eine fantastische Mannschaft, sie spielen attraktiven Fußball, das gefällt mir sehr gut."

Noch besser gefiele ihm freilich, wüsste er bald den einen oder anderen Neuzugang im Training. Doch Ungeduld verspürt er nach eigenem Bekunden nicht. Die möglichen Verkäufe Javi Martinez (zu ) und Mickael Cuisance ( ) zählt er vorerst weiter zu seinen Spielern. Dass bald Stichtag ist für Verpflichtungen, bringt ihn angeblich auch nicht aus der Ruhe. Er und Sportvorstand Hasan Salihamidzic seien sich einig: "Wir müssen das mit Sinn und Verstand machen."

Supercup im LIVE-TICKER: Die Fakten zu der Aufstellung von Bayern München und Borussia Dortmund

Bibiana Steinhaus pfeift heute ihr letztes Spiel. Der FC Bayern gewann alle 4 Pflichtspiele unter ihrer Leitung. Der BVB hingegen ist der einzige aktuelle Bundesligist, den Steinhaus noch nicht gepfiffen hat.

Nur 3 Dortmunder standen auch vor gut einem Jahr im Super Cup Finale in der Startelf von Schwarz-Gelb: Akanji, Reus und Hitz.

Marco Reus steht damit erstmals in dieser Pflichtspielsaison und erstmals seit 4. Februar (2-3-Niederlage im Pokal in Bremen) wieder in der Startelf vom BVB.

239 Tage ist es her, dass Reus letztmals bei Spielbeginn auf dem Platz stand.

Delaney, Passlack, Brandt und Dahoud stehen ebenfalls erstmals in dieser Saison in der BVB-Startformation.

Abschiedsspiel? Javi Martinez, dem ein Wechsel in den nächsten Tagen nachgesagt wird, steht erstmals in dieser Saison ind er Startelf - gleiches gilt bei den Bayern nur für Kingsley Coman.

Supercup im LIVE-TICKER: FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im Direktvergleich

FC Bayern München - 124 Duelle - BVB (Borussia Dortmund) 61 Siege 33 30 Remis 30 33 Niederlagen 61 238 Tore 152

Supercup im LIVE-TICKER: Die Ergebnisse der letzten Jahre

Jahr Meister Pokalsieger / Vizemeister Ergebnis Spielort 2010 FC Bayern München 2:0 impuls arena, Augsburg 2011 Borussia Dortmund FC Schalke 04 0:0 / 3:4 i. E.4 Veltins-Arena, Gelsenkirchen 2012 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1:2 Allianz Arena, München 2013 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:4 Signal Iduna Park, Dortmund 2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:2 Signal Iduna Park, Dortmund 2015 FC Bayern München 1:1 / 4:5 i. E.4 Volkswagen Arena, Wolfsburg 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 Signal Iduna Park, Dortmund 2017 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:2 / 5:4 i. E.4 Signal Iduna Park, Dortmund 2018 FC Bayern München 5:0 Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main 2019 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:2 Signal Iduna Park, Dortmund 2020 FC Bayern München Borussia Dortmund 30.09.2020 Allianz Arena, München

