Süper Lig heute live: Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce - das irre Meisterrennen im LIVE-TICKER

In der türkischen Süper Lig kommt es zu einem irren Saisonfinale. Wer sichert sich die Meisterschaft? Hier gibt es das Geschehen im LIVE-TICKER.

Herzschlagfinale in der türkischen Süper Lig! Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce haben vor dem letzten Spieltag noch Chancen auf die Meisterschaft. Wer holt sich heute den Titel?

Fußballfans in Deutschland sehnen sich nach einem spannenden Meisterkampf, in der Türkei sind Zittern, Mitfiebern und Emotionen heute garantiert. Vor dem heute stattfindenden letzten Spieltag der Saison haben noch drei Mannschaften die Chance auf den Titel. Besiktas Istanbul geht mit 81 Punkten als Tabellenführer in das letzte Spiel, punktgleich und mit einer nur um zwei Treffer schlechteren Tordifferenz liegt Galatasaray Istanbul aber direkt dahinter.

Und auch Fenerbahce Istanbul mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat noch rechnerische Chancen, mit 79 Punkten ist Fener - einen eigenen Sieg vorausgesetzt - aber auf Ausrutscher der beiden Stadtrivalen angewiesen.

Besiktas, Gala oder Fener - wer krönt sich zum neuen türkischen Meister? Goal liefert hier die Antworten und deckt das Geschehen mit einem eigenen LIVE-TICKER ab.

Süper Lig heute im LIVE-TICKER: Besiktas, Galatasaray oder Fenerbahce - so ist die Tabellenkonstellation vor Anpfiff

Platz Verein Spiele Tore Differenz Punkte 1. Besiktas Istanbul 39 87:43 44 81 2. Galatasaray Istanbul 39 77:35 42 81 3. Fenerbahce Istanbul 39 70:40 30 79

Die Tabelle wird während der Spiele ständig aktualisiert.

Süper Lig heute im LIVE-TICKER: Besiktas, Galatasaray oder Fenerbahce - das passiert bei Punktgleichheit

Schon vor Anpfiff haben wir die Konstellation, dass zwei Mannschaften punktgleich sind. Warum ist Besiktas derzeit vorne?

Grundsätzlich gilt in der türkischen Süper Lig der direkte Vergleich, sollte es Gleichstand bei den Punkten geben. Dieser ist zwischen Besiktas und Galatasaray jedoch ebenfalls augeglichen. Damit entscheidet als nächstes Kriterium die Tordifferenz.

Fenerbahce hat übrigens den direkten Vergleich gegen beide Konkurrenten verloren. Damit kann Fener nur Meister werden, wenn sie selbst gewinnen und sowohl Besiktas als auch Galatasaray verlieren. Eine detaillierte Analyse der Konstellationen findet Ihr in diesem Artikel.

Vor Beginn | EInige große Namen fehlen in den Mannschaftsaufstellungen der drei Titelaspiranten. Mesut Özil kann bei Fenerbahce aufgrund einer Verletzung nicht mitmischen, bei Galatasaray steht Radamel Falcao nicht zur Verfügung. Auch Besiktas fehlen mehrere Offensivkräfte, darunter Vincent Aboubakar und Cenk Tosun.

Vor Beginn | Noch vor wenigen Wochen wirkte Besiktas wie der sichere Meister, doch eine Leistungsdelle zur Unzeit brachte die beiden Rivalen wieder heran. Nun geht es mit einer irren Ausgangslage in die letzten Spiele. Alle drei Teams haben heute noch die Chance auf ie Meisterschaft. Rekordchampion ist Gala mit 22 Titeln, Fenerbahce steht bei 19 Meisterschaften, Besiktas hat 15 Meistertitel auf dem Konto.

Vor Beginn | Der Vorjahresmeister Istanbul Basaksehir ist in dieser Saison dramatisch abgestürzt, die drei großen Klubs vom Bosporus - Besiktas, Galatasaray und Fenerbahce - haben die Vorherrschaft im türkischen Fußball wieder übernommen.

Vor Beginn | Hosgeldiniz oder auch herzlich Willkommen zum Istanbul-Krimi am Samstagabend! Gesucht wird der neue türkische Meister, und am letzten Spieltag haben noch drei Teams die rechnerische Chance auf den Titel.

Göztepe Izmir vs. Besiktas Istanbul: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Göztepe Izmir:

70 Irfan, 77 Murat, 5 Alpaslan, 33 Atinc, 41 Berkan, 44 Esiti, 60 Obinna, 8 Soner, 7 Halil, 9 Cherif, 18 Adis

Besiktas Istanbul setzt auf folgende Aufstellung:

30 Ersin, 2 Rosier, 23 Welinton, 24 Vida, 21 Nsakala, 5 Josef, 13 Atiba, 70 Gökhan, 18 Ghezzal, 7 Nkoudou, 17 Larin

Kayserispor vs. Fenerbahce Istanbul: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Kayserispor:

16 Dogan, 21 Aziz, 4 Kolovetsios, 2 Paz, 18 Kvrzic, 73 Karlo Muhar, 3 Attamah, 96 Avramovski, 20 Ramazan, 10 Pedro, 23 Ilhan

Fenerbahce Istanbul setzt auf folgende Aufstellung:

1 Altay, 35 Nazim, 4 Serdar, 41 Attila, 88 Caner, 7 Ozan, 5 Sosa, 16 Ferdi, 21 Osayi, 14 Pelkas, 13 Valencia

Galatasaray Istanbul vs. Yeni Malatyaspor: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Galatasaray Istanbul:

1 Muslera, 22 Yedlin, 15 Donk, 45 Marcao, 36 Saracchi, 4 Antalyali, 83 Fernandes, 20 Akbaba, 66 Turan, 8 Babel, 11 Dervisoglu

Yeni Malatyaspor setzt auf folgende Aufstellung:

25 Ertac, 4 Mallan, 13 Wallace, 17 Hadebe, 19 Tetteh, 21 Fofana, 26 Semih, 45 Hafez, 57 Issam, 61 Zeki, 99 Adem

