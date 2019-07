Südafrika vs. Marokko: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - so wird der Afrika-Cup heute übertragen

Marokko bekommt es beim Afrika-Cup mit Südafrika zu tun. Goal erklärt, wer die Partie heute live im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Am 3. Spieltag des Afrika-Cups trifft Südafrika in der Gruppe D auf Marokko. Anstoß der Begegnung ist am Montag, den 1. Juli um 18 Uhr im Al Salam Stadium in Kairo.

Die Marokkaner sind nach zwei 1:0-Siegen gegen Namibia und die Elfenbeinküste bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Südafrika hatte derweil zum Auftakt mit 0:1 gegen die Ivorer verloren, hat dank des 1:0-Erfolgs über Namibia aber gute Karten, noch in die K.o.-Phase einzuziehen. Schon ein Remis dürfte reichen, im Fall der Fälle auch als einer der vier besten Gruppendritten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie zwischen Südafrika und Marokko live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Südafrika vs. Marokko: Das Duell beim auf einen Blick

Duell Südafrika vs. Marokko Datum Montag, 1. Juli 2019 || 18.00 Uhr Ort Al Salam Stadium, Kairo (Ägypten) Zuschauer 30.000 Plätze

Südafrika vs. Marokko heute Abend live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für diejenigen, die den Afrika-Cup vor dem eigenen Fernseher verfolgen möchten: Das Turnier wird leider nicht live im deutschen TV übertragen, da sich kein Sender die Rechte an der Übertragung gesichert hat.

Dementsprechend benötigt es eine Alternative, um die Partie zwischen Südafrika und Marokko trotzdem verfolgen zu können.

Diese Alternative heißt DAZN . Der Streaminganbieter zeigt das Kräftemessen zwischen Südafrika und Marokko am Montag live und in voller Länge via LIVE-STREAM. Alle Infos hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Südafrika vs. Marokko: Der Afrika-Cup heute im LIVE-STREAM

Da die Partie zwischen Südafrika und Marokko nicht im TV übertragen wird, muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um live dabei zu sein. Das Streamingportal DAZN hat die Begegnung im Programm.

Afrika-Cup 2019: Südafrika vs. Marokko im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Die Übertragung beginnt bei DAZN wenige Minuten vor Anpfiff, welcher auf 18 Uhr angesetzt ist - schaltet also rechtzeitig ein, um nichts zu verpassen. Kommentiert wird das Spielgeschehen von Tom Kirsten.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt Ihr lediglich ein Abo bei DAZN. Dieses Abo erhaltet Ihr im Rahmen eines Probemonats zunächst vier Wochen kostenlos. Im Anschluss kostet die Mitgliedschaft lediglich 9,99 Euro pro Monat.

Das DAZN-Abo ist an keinerlei vertragliche Bindungen geknüpft, das bedeutet, dass Ihr das Abo jederzeit und mit nur wenigen Klicks zum Monatsende kündigen könnt.

Abrufen könnt Ihr das Angebot von DAZN auf nahezu allen mobilen Geräten. Hierzu benötigt Ihr lediglich die passende App aus den jeweiligen Stores:

Wer wissen möchte, was bei DAZN neben dem Afrika-Cup sonst noch überträgen wird, findet hier das stets aktuelle Programm.

Südafrika vs. Marokko: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!