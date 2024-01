Star hielt den FC Bayern für unschlagbar: "Ich dachte: Die nächsten zwei, drei Jahre sind wir nicht zu stoppen"

Thomas Müller hat eine Fehlprognose beim FC Bayern enthüllt - und über seine Vertragsverlängerung sowie Toni Kroos gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Thomas Müller hat nach dem Triple-Triumph von 2020 eigentlich mit einer Europa-Dominanz des FC Bayern München gerechnet.

WAS WURDE GESAGT? "Um ehrlich zu sein, habe ich schon gedacht: Die nächsten zwei, drei Jahre sind wir nicht zu stoppen. Zumindest so, dass wir jedes Jahr ans Finale anklopfen", sagte Müller der Sport Bild. "Da hat es sich so angefühlt: Wer soll uns mit der Mannschaft davon abhalten? Das hat sich leider nicht bestätigt."

Tatsächlich scheiterten die Münchner in den darauffolgenden drei Jahren in der Champions League jeweils im Viertelfinale. Den Titel holten der FC Chelsea, Real Madrid und Manchester City. Nach einer souveränen Gruppenphase trifft der FC Bayern im diesjährigen Achtelfinale auf Lazio Rom.

"Klar sind wir aktuell ganz gut, aber für den Titel in der Champions League müssen wir noch ein paar PS mehr abrufen", erklärte die 34-jährige Klub-Ikone. Müller rechnet mit einem ausgeglichenen Kampf um den Titel: "Ich wüsste jetzt aktuell keine Mannschaft in Europa, die komplett über den anderen schwebt wie zum Beispiel Manchester City in der letzten Saison."

WAS IST DER HINTERGRUND? Entgegen seiner ursprünglichen Pläne verlängerte Müller seinen Vertrag beim FC Bayern zuletzt bis 2025. Den letzten Impuls zu dieser Entscheidung habe ihm das Länderspiel gegen Frankreich im September unter Interimstrainer Rudi Völler gegeben.

"Volles Haus in Dortmund, eine Vorahnung der EM-Stimmung, die Fans waren wieder voll da und mit meinem Tor beim 2:1-Sieg noch eine mitentscheidende Aktion. Das war ein geiles Gefühl", sagte Müller. "Da denkst du dir schon: Das macht so viel Spaß, also warum nicht weitermachen?!"

Während Müller weiterhin wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft ist, wird über eine Rückkehr von Toni Kroos diskutiert. Müller setzt sich für ein Comeback des 34-Jährigen Mittelfeldspielers von Real Madrid ein: "Meine Meinung zu Toni Kroos - immer gerne! Er ist ein absoluter Performer und weiß, welche Zutaten nötig sind, um als Einzelspieler sowie als Team auf höchstem Level zu bestehen."

