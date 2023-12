Champions League, Auslosung des Achtelfinales: Bayern erwischt Italien-Klub, BVB gegen Ex-Trainer

Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig wissen nun, mit wem sie es im CL-Achtelfinale zu tun bekommen.

WAS IST PASSIERT? Die Achtelfinals der Champions League sind am Montag in Nyon (Schweiz) ausgelost worden: Der FC Bayern München trifft in der Runde der letzten 16 auf Lazio. Borussia Dortmund bekommt es mit seinem Ex-Trainer Peter Bosz und der PSV Eindhoven zu tun. Und für RB Leipzig geht es gegen Real Madrid.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Die Hinspiele des Achtelfinales finden am 13./14. und 20./21 Februar statt. In den Rückspielen geht es dann am 5./6. und 12./13. März um den Einzug ins Viertelfinale.