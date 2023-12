Rückkehr ins DFB-Team? Toni Kroos kann sich Comeback für Deutschland wohl vorstellen

Der Mittelfeldspieler von Real Madrid ist einem Comeback im DFB-Dress wohl nicht mehr abgeneigt.

WAS IST PASSIERT? Toni Kroos kann sich ein Comeback in der deutschen Nationalmannschaft offenbar vorstellen. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hätte das Werben von Bundestrainer Julian Nagelsmann im ZDF-Sportstudio am vergangenen Samstagabend Wirkung gezeigt. Der Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach der EM 2021, als Kroos verkündete, sich nun voll und ganz auf seinen Klub Real Madrid konzentrieren zu wollen, soll nicht mehr in Stein gemeißelt sein.

Darüber hinaus soll den Mittelfeldspieler der Gedanke reizen, dass seine Söhne Leon und Fin sowie Tochter Amelie ihren Papa bei der Europameisterschaft im Heimatland im DFB-Dress spielen sehen könnten.

WAS WURDE GESAGT? "Man muss sich über alle Spieler Gedanken machen, die einen deutschen Pass haben. Ich sehe Toni Kroos als überragenden Menschen, der sehr reflektiert ist. Der ganz selbstlos auch eine Meinung hat zu vielen Themen im Fußball. Ich finde den Austausch mit ihm sehr interessant", hatte Nagelsmann gesagt und damit Gerüchte um ein Comeback angeheizt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kroos ist auch in der laufenden Saison fester Bestandteil im Mittelfeld von Real Madrid. Für die Königlichen stand er 2023/24 22-mal auf dem Platz, wobei er ein Tor selbst erzielte und fünf weitere Treffer auflegte. Sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2024.