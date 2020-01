Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel heute übertragen

Wintervorbereitung in der Bundesliga: Der BVB testet am Dienstag gegen Standard Lüttich. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM.

Der BVB ( ) testet in der Vorbereitung auf die Rückrunde der gegen den belgischen Erstligisten . Das Spiel findet im Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas von Marbella statt. Anpfiff: 16 Uhr.

Borussia Dortmund verabschiedete sich im Dezember 2019 mit einer 1:2-Niederlage in Hoffenheim in die Winterpause. Auf , den Tabellenführer der Bundesliga, fehlen dem BVB bereits sieben Punkte. Nun will das Team von Lucien Favre die Kehrtwende einläuten und die Vorbereitung mit einem Sieg beginnen.

Im Trainingslager von Marbella trifft der BVB auf Standard Lüttich, den aktuell Fünften der Jupiler League. Nach 21 Ligaspielen fehlen den Lüttichern aber bereits 14 Punkte auf Spitzenreiter .

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung des Testspiels. Zudem gibt es alles rund um die Aufstellungen beider Teams.

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund): Alle Infos zum Testspiel

Duell Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag, 7. Januar 2020 | 16 Uhr Ort Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, Marbella

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

In der Winterpause rollt der Ball wieder: Borussia Dortmund trifft im Trainingslager von Marbella auf den belgischen Erstligisten Standard Lüttich und die vollen 90 Minuten werden im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Wir sagen Euch, wie das geht.

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen

DAZN ist der Streamingdienst aus Ismaning, der die Bundesliga am Freitag und am Sonntag um 13.30 Uhr zeigt / überträgt. Doch nicht nur die Bundesliga, sondern auch ausgewählte Testspiele kommen dort live.

So auch das Duell Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund), welches in Marbella ausgetragen wird. Der Streamingdienst hat das Spiel live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Die vollen 90 Minuten laufen exklusiv auf DAZN, denn kein anderer deutscher Sender wird im Netz irgendwo gezeigt.

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) live bei DAZN: Alle Infos zur Übertragung auf einen Blick

Übertragungsbeginn: 16 Uhr

16 Uhr Anstoß: 16 Uhr

16 Uhr Kommentator: Tobi Fischbeck

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM per Gratismonat sehen

Dass DAZN auch Testspiele exklusiv zeigt, hat bereits Tradition. Bereits in der Sommerpause zeigte der Sender zahlreiche Spiele live im Stream. Nun gastiert DAZN in Marbella und überträgt den Test der Mannschaft von Trainer Lucien Favre live und in voller Länge.

Wie Ihr Euch anmeldet? Sämtliche Informationen zur Registrierung findet Ihr hier. DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, heißt auch: Eine Anmeldung ist für Euch Pflicht. Wenn Ihr Euch heute anmeldet, könnt Ihr die heutige Begegnung zwischen Lüttich und dem BVB also komplett kostenlos verfolgen.

Im Anschluss an den Gratismonat (30 Testtage) kostet das DAZN-Abo lediglich 11,99 Euro pro Monat. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo für 119,99 Euro abzuschließen - somit spart Ihr Euch hochgerechnet knapp 24 Euro.

Doch was bringt Euch die Mitgliedschaft bei DAZN noch für Vorteile? Neben der höchsten deutschen Spielklasse, der Bundesliga, hat der Streamingdienst auch viele Spiele der , , , , , Länderspiele, im Programm.Hinzu kommen Live-Übertragungen aus der NBA, der NFL, von Top-Events aus Tennis, Darts, Boxen oder Eishockey.

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM per Gratismonat sehen - die DAZN-App:

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Testspiel live im TV sehen

Wir wissen nun Bescheid: DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten des Testspiels Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund). Doch kommt das Spiel auch live im deutschen Fernsehen?

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) live auf DAZN sehen - via Smart-TV

Nein, dem ist nicht so. Das Free-TV und auch der Pay-TV-Sender Sky haben keine Rechte an der Begegnung, sodass es nur eine einzige Möglichkeit gibt - nämlich DAZN. DAZN ist nicht nur eine LIVE-Streamprogramm, sondern den Sender gibt es auch live im Fernsehen - wenn Ihr Euch die DAZN-App herunterladet. Dies könnt Ihr bei den Links im oberen Absatz finden.

Verbindet Euren Smart-TV mit der DAZN-App und genießt 90 Minuten Testspielatmosphäre live. Hier folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV schauen - so geht's!

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Das Testspiel zwischen dem BVB und Standard Lüttich wird um 16 Uhr angepfiffen. In der Stunde zuvor werden die beiden Mannschaftsaufstellungen bekanntgegeben.

Standard Lüttich vs. BVB (Borussia Dortmund): Teamvergleich in der Saison 2019/20