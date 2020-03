Das verrückte Bundesliga-Jahr des SSV Ulm 1846 in der Saison 1999/2000: Absturz aus dem Fußball-Himmel

Gemeinsam mit Goal und SPOX erinnert sich der damalige Ulm-Trainer Martin Andermatt an das verrückte Jahr seines SSV in der Bundesliga.

Als Berti Vogts vor einigen Jahren während eines Bundesligarückblicks im TV eine Szene des SSV Ulm 1846 gezeigt wurde, war der ehemalige Bundestrainer baff: "Ulm hat in der gespielt? Wollt ihr mich verarschen?" Nein, das wollte niemand. Ulm hat tatsächlich ein einjähriges Gastspiel in Deutschlands Elite-Liga gegeben - in der Saison 1999/2000.

Wie Vogts wird die Ulmer so mancher vergessen haben. Kein Wunder: Nach jahrelangem Missmanagement und mehreren Insolvenzen ist der Chaos-Klub von der Donau seit geraumer Zeit von der großen Fußball-Landkarte verschwunden. Aktuell belegen die Spatzen in der viertklassigen Regionalliga Südwest den siebten Platz. Da mittlerweile wieder vernünftig gewirtschaftet wird, besteht die Hoffnung, dass der Verein in den kommenden Jahren zumindest mal wieder in der auftauchen könnte.

Von einem Höhenflug wie zur Jahrtausendwende zu träumen, wäre allerdings vermessen. Damals schafften es die Ulmer durch zwei Aufstiege in Folge sensationell in die Bundesliga. Nur zwei Jahre benötigte der SSV anschließend, um 2001 im Sturzflug völlig pleite in der damals fünftklassigen Verbandsliga zu landen - der bis heute heftigste Absturz in der Geschichte des deutschen Profi-Fußballs.

Das Jahr in der Bundesliga hatte es aber in sich. Mit geringen finanziellen Mitteln, einem deshalb nicht bundesligatauglich besetzten Kader, dafür aber gigantischer Euphorie stürzten sich die Ulmer in das größte Fußball-Abenteuer ihrer Klub-Historie: ein Rückblick auf ein außergewöhnliches Fußball-Märchen ohne Happy End.

Chronologie des Ulmer Fußball-Wahnsinns

März 1999: Aufsteiger Ulm steht in der 2. Liga auf Rang fünf, Trainer Ralf Rangnick zieht es während der Saison zum . Der damals 38-jährige Martin Andermatt übernimmt - mit vier Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze.

Martin Andermatt: "Ich kam damals als Nobody nach Ulm und fand eine Mannschaft vor, die als solche funktionierte. Rangnick hat im Raum spielen lassen. Für mich war das nichts Neues, das kannte ich aus der . Wir haben uns dann in den restlichen Spielen im taktischen Bereich schlauer verhalten als so mancher Gegner, weshalb es mit dem Aufstieg geklappt hat."

Aufstieg in die Bundesliga: Zehn Spieltage später ist der Coup geglückt. Ulm reicht am 34. Spieltag ein 0:0 gegen Fürth, um hinter Bielefeld und Unterhaching Platz drei zu erobern - der Durchmarsch ist geschafft.

Andermatt: "Ich erinnere mich gut: Es war ein sehr emotionales Erlebnis in einem proppenvollen Stadion. Neben dem Donaustadion war zudem auf einer Wiese noch eine Leinwand aufgebaut - halb Ulm war da. Nach dem Abpfiff habe ich die Schwaben mal so richtig feiern sehen - das sieht man nicht oft." (lacht)

Ulms Motto in der Bundesliga: "Ein Jahr Party"

Ulm plant die Bundesliga: Der SSV versucht sich für das Oberhaus zu rüsten. Die Mittel sind äußerst begrenzt, Manager Erich Steer hat im Profifußball praktisch keine Erfahrung. Immerhin: Die Euphorie ist riesig. Die Stadionkapazität wird auf 23.000 Zuschauer aufgestockt, der SSV verkauft 15.000 Dauerkarten.

Andermatt: "Ulm in der Bundesliga war bis dahin nicht vorstellbar. Also mussten wir uns überlegen, wie wir an die Sache rangehen. Schließlich haben wir das Motto 'ein Jahr Party' ausgegeben und gehofft, dass ein zweites Jahr drangehängt werden kann. Wir wollten diese riesige Aufgabe positiv in Angriff nehmen."

2. Spieltag: Auswärtsspiel bei . Die Partie geht mit 1:4 verloren. Andermatt erinnert sich herzhaft lachend an eine Szene, die gut beschreibt, wie überrascht die meisten Ulmer Spieler selbst darüber waren, plötzlich in der Bundesliga zu spielen.

Andermatt: "Als wir vor dem Spiel im Olympiastadion in den Katakomben standen, schaute mich Oliver Unsöld ungläubig und mit offenem Mund an. Ich fragte ihn, was los ist. Und Oli meinte: 'Trainer, vor einem Jahr musste ich hier noch an der Kasse anstehen.'"

Holpriger Auftakt: Nach drei Spieltagen steht der SSV schon da, wo ihn alle erwartet haben - mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Dennoch schwappt den Spatzen eine Welle der Sympathie entgegen.

Andermatt: "Die Ulmer waren gern gesehene Gäste. Nicht etwa, weil sie Punkte abgeliefert haben, sondern weil sie in ihrem Auftreten eine echte Bescheidenheit an den Tag gelegt haben. Das war authentisch und galt für alle Bereiche."

Ulm gegen Hansa Rostock: Vier Platzverweise in einem Spiel

Ein schwacher Kader: Dennoch macht sich schnell bemerkbar, dass der Kader nicht bundesligatauglich besetzt ist. Die "Stars" im Team sind unter anderem: Torhüter Philipp Laux, Aufstiegsheld Dragan Trkulja, Sascha Rösler, Janusz Gora oder Hans van de Haar, mit zehn Toren bester Ulmer Bundesligatorschütze. Ulm, der krasseste Außenseiter, der sich jemals dem Abenteuer Bundesliga gestellt hat?

Andermatt: "Ja, das kann man so sagen. Man muss sich nur mal anschauen, welche Spieler später den Sprung geschafft haben. Das waren Laux, der nach Dortmund ging, Rösler und Otto vielleicht noch, der später in gespielt hat. Sonst hat das Gefüge gestimmt, wir konnten nur als Mannschaft dagegenhalten. Das war letztlich auch der Grund, weshalb es nicht ganz gereicht hat für den Klassenerhalt. In der Bundesliga kannst du taktisch gut spielen, rennen und kämpfen. Am Ende gibt aber oft die individuelle Qualität den Ausschlag."

Vier Platzverweise in einem Spiel: Den ersten bemerkenswerten Auftritt liefern die Ulmer am 4. Spieltag in Rostock ab. Der SSV geht unbeholfen zu Werke, die Spieler sind einfach zu langsam und treffen in schöner Regelmäßigkeit nicht den Ball, sondern die Beine der Hansa-Spieler. Zudem lässt Schiri Herbert Fandel Fingerspitzengefühl vermissen. Die Folge: Vier Ulmer fliegen vom Platz, Andermatt und Manager Steer müssen auf die Tribüne - Bundesliga-Rekord! Mit acht Mann erzielt Ulm das 1:1, in der Schlussminute macht Hansa das 2:1. Gora wütet, sein "Skandal!"-Schrei wird legendär.

Andermatt: "Ein verrücktes Spiel, bei dem die Emotionen übergekocht sind. Ich wurde damals zu Unrecht auf die Tribüne geschickt. Nicht ich war zum Linienrichter unverschämt, sondern er zu mir. Aber ich bin nicht nachtragend. Fandel war damals völlig zu Recht ein angesehener Schiri, nach Abpfiff war das erledigt. Nur für Janusz Gora nicht." (lacht)

Andermatt: "Zwischendurch wurden wir bemitleidet"

Am Tabellenende: Nach 14 Spieltagen hat Ulm als Vorletzter nur zehn Punkte auf dem Konto, Siege gelangen bis dahin nur gegen Bielefeld und Unterhaching. Dann explodiert das Team: Gegen Kaiserslautern, in Wolfsburg und gegen Frankfurt gibt es drei Dreier in Folge.

Andermatt: "Wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, um anzukommen. Die Mannschaft hatte gelernt, außerdem wurden wir teilweise unterschätzt. Wir haben in diesen Spielen vor der Winterpause noch einmal alles rausgepowert - und plötzlich hatten wir eine gute Ausgangsposition."

Winterpause: Ulm steht über dem Strich - und das mit sechs Punkten Vorsprung auf Platz 16. Dennoch: So wirklich ernst nimmt die Ulmer niemand.

Andermatt: "Zwischendurch wurden wir bemitleidet, teilweise auch belächelt. So nach dem Motto: Was will diese kleine Stadt und dieser Verein in der Bundesliga? Hat dieser Klub auf diesem Level eine Daseinsberechtigung?"

Ulm-Spieler von den BVB-Fans gefeiert

20. Spieltag: Ulm gastiert in Dortmund und erkämpft sich ein 1:1. Tamas Bodog gleicht die Führung von Heiko Herrlich aus. Die BVB-Fans sind von ihrem Star-Ensemble enttäuscht und beschließen kurzum, die Ulmer nach dem Abpfiff zu feiern. "Wir wollen die Ulmer sehen", hallt es aus tausenden Kehlen der Südtribüne. Dortmund-Fans machen mit Ulm-Spielern die Welle.

Andermatt: "So etwas habe ich nie wieder erlebt. Ich stand in den Katakomben, meine Spieler kamen zu mir und sagten: 'Coach, die wollen die Ulmer sehen'. Ich habe gezögert, weil ich Sorge hatte, dass es respektlos gegenüber dem BVB rüberkommen könnte, wenn meine Spieler mit deren Fans feiern. Dann habe ich ihnen gesagt, dass sie hingehen sollen, aber nur kurz grüßen und wieder weggehen sollen. Die Jungs haben dann ein wenig mit den Dortmund-Fans gefeiert, was aber zum Glück nicht respektlos rüberkam. Es war einfach so: Die BVB-Fans haben meinen Jungs Respekt für den großen Kampf gezollt, den sie in dem Spiel abgeliefert haben."

24. Spieltag: Der SSV liefert sein Meisterstück ab - 2:1-Sieg beim HSV. Der größte Sieg in der Vereinsgeschichte, Rainer Scharinger und Bernd Maier treffen.

Andermatt: "Wenn man unsere Möglichkeiten betrachtet, dann war das sicher einer unserer bedeutendsten Siege. Auswärts beim HSV zu gewinnen - herrlich."

Der Anfang vom Ende: Dennoch war vielleicht der Sieg gegen den HSV die Einleitung des Untergangs. Acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge ließen im Umfeld so manchen abheben, man fühlte sich wie im Fußball-Himmel. Einige sprachen plötzlich vom UEFA-Cup. Hat auch die Mannschaft die Bodenhaftung verloren?

Andermatt: "Die Spieler haben nicht angefangen zu spinnen. Wir hatten in der folgenden Phase mit Verletzungen zu kämpfen. Und man muss schon ehrlich sagen, dass wir in der Breite zu dünn besetzt waren. Wissen Sie: Wir mussten immer 90 Minuten Vollgas geben, zum Ausruhen hat uns schlichtweg die Qualität gefehlt. Das war übrigens auch in der Trainingsplanung schwierig. Wir mussten uns ständig überlegen, wie wir es schaffen, dass die Jungs wieder und wieder über sich hinauswachsen. Jedes Spiel hatte Pokalcharakter. Eine normale Leistung hat uns eigentlich nie zu Punkten gereicht."

Historische Klatsche gegen Leverkusen

Eine historische Klatsche: Eine Woche später verliert Ulm gegen Leverkusen mit 1:9 - die zweithöchste Heimpleite in der gesamten Bundesliga-Historie.

Andermatt: "Können wir nicht über ein anderes Spiel sprechen? (lacht) Kurios war, dass bei uns trotzdem einige Sachen gut funktioniert haben, wir hatten Torchancen. Nach der Partie kam der damalige Leverkusen-Trainer Christoph Daum zu mir und hat sich entschuldigt. Er sagte: 'Wenn wir heute den Ball senkrecht nach oben geschossen hätten, dann hätte ihn der Wind ins Tor geweht.' Es gab aber auch einen schönen Moment, das Tor zum 1:9 von Leandro. Da haben die Ulmer Fans uns gefeiert. Sie haben gemerkt: Die wollen, aber es geht halt nicht. Die Ulmer Fans waren insgesamt fantastisch. Sie hatten ein tolles Gespür dafür, was die Mannschaft im Stande zu leisten war und haben es honoriert, wenn alles gegeben wurde. Auch an einem Tag wie gegen Leverkusen."

Der Abstieg: In den restlichen Spielen gelingt nur noch ein Sieg gegen Wolfsburg. Mit einer 1:2-Pleite in Frankfurt am letzten Spieltag und drei Zählern Rückstand auf das rettende Ufer verabschieden sich die Spatzen als 16. aus der Bundesliga. Gefeiert wird trotzdem: Als die Mannschaft am späten Abend mit dem Bus nach Ulm zurückkehrt, wird der Absteiger von vielen Fans jubelnd empfangen. Dennoch bricht der Klub auseinander, der Verein wirtschaftet dilettantisch.

Andermatt: "Damals hat die Vereinsspitze Fehler gemacht. Man ging vom Optimalen aus, nicht von der Realität. Die Realität wäre gewesen, dass man sein Konzept so auslegt, dass der Klub über die Jahre hinweg in der zweiten Liga etabliert wird. Man muss sagen, dass das rationale Denken in der Welt der Großen, also der Bundesliga, abhanden gekommen ist."

Im freien Fall: Nach nur fünf Spieltagen in der 2. Liga wird Andermatt gefeuert. Der SSV steigt sang- und klanglos ab, bekommt keine Lizenz für die Regionalliga und muss in der Verbandsliga neu anfangen.

Ulm in der Bundesliga - eine einjährige Party, die wohl nie wieder stattfinden wird.