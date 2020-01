SSC Napoli vs. Juventus Turin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Ticker - alles zur Übertragung der Serie A

In der Serie A empfängt Napoli den amtierenden Meister Juventus. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

In der empfängt die SSC Napoli heute den italienischen Rekordmeister . Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 26. Januar, um 20.45 Uhr im Stadio San Paolo.

Die Gäste aus Turin liefern sich in dieser Saison ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit um die Tabellenführung. Durch zwei Siege in den letzten beiden Spielen konnte sich Juventus aber zuletzt etwas Vorsprung verschaffen.

Die Hausherren bleiben dagegen in der aktuellen Saison hinter den Erwartungen, mussten in der Serie A zuletzt drei Niederlagen in Folge hinnehmen und belegen derzeit nur Rang 11 in der Tabelle. Soll sich der Verein nun ausgerechnet gegen Juventus aus der Krise befreien?

In diesem Artikel sagen wir Euch, wo das Duell zwischen Napoli und Juventus heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Wer zudem eine generelle Übersicht zu allen Fußball-Übertragungen haben will, findet alles dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite .

SSC Napoli gegen Juventus Turin: Das Duell in der Übersicht

Duell SSC Napoli - Juventus Turin Datum 26. Januar 2020 | 20.45 Uhr Ort Stadio San Paolo, Neapel

Napoli gegen Juventus heute live im TV sehen: Geht das?

Für alle, die das Serie-A-Duell zwischen Napoli und Juventus am Sonntag live im TV sehen wollen, gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten.

Keiner der etablierten Sender hat sich in die Übertragungsrechte am italienischen Oberhaus gesichert.

Weder im Free-TV noch im Pay-TV werden somit Bilder von der Begegnung zu sehen sein.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Ihr deshalb auf Napoli vs. Juventus verzichten müsst. Denn: Das Aufeinandertreffen in der Serie A wird trotzdem übertragen - und zwar im LIVE-STREAM.

Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

SSC Napoli gegen Juventus Turin heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, ist ein LIVE-STREAM in Deutschland die einzige Möglichkeit, um dennoch die kompletten 90 Minuten aus dem Stadio San Paolo live zu erleben. Das Zauberwort lautet DAZN .

Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Duelle von Juventus in der Serie A und der sowie (fast) alle Spiele der . Somit wird auch die Begegnung mit Napoli heute live übertragen.

Bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, geht DAZN auf Sendung. Moderator Daniel Herzog versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie.

Anschließend übernehmen Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard, die Euch durch den gesamten Abend begleiten werden.

Um allerdings auf den Stream zugreifen zu können, braucht Ihr ein DAZN-Abo, das es für Neukunden zunächst einen Monat kostenlos gibt.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite bekommt Ihr weitere Informationen zum Probemonat von DAZN

Hat Euch das Programm überzeugen können, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro im Monat und kommt in den Genuss von mehr als 8.000 Events im Jahr.

Neben dem italienischen Fußball gehören auch und die sowie die Duelle der Champions League und zum Angebot von DAZN.

Seit dieser Saison bietet Euch DAZN zudem auch die Freitags- und Montagsspiele der .

Die LIVE-Übertragungen des Streamingdienstes könnt Ihr nicht nur über den Browser auf Eurem PC oder Laptop aufrufen, sondern auch auf allen gängigen mobilen Geräten.

Unter den folgenden Links kommt Ihr direkt zu den passenden DAZN-Apps in den jeweiligen Stores:

Napoli gegen Juventus: Die Highlights auf DAZN sehen

Auch wenn Ihr Napoli vs. Juventus nicht live verfolgen konntet, sollte DAZN Eure erste Anlaufstelle sein, um die Highlights der Begegnung zu sehen.

In einer kurzen Zusammenfassung, die bereits nach wenigen Minuten auf der Plattform zu finden sein wird, liefert Euch der Streamingdienst alle wichtigen Szenen im Video.

Zudem ist es bei DAZN auch möglich, sich die gesamte Partie nochmals relive anzusehen. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat .

Unter diesem Link gibt es zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-LIVE-STREAMS von DAZN .

SSC Napoli gegen Juventus Turin: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein.

Napoli gegen Juventus heute live im Ticker verfolgen

Wer das Serie-A-Duell am Sonntag nicht live sehen kann, muss trotzdem keine Sekunde des Aufeinandertreffens verpassen. Der LIVE-TICKER von Goal zu Napoli vs. Juventus ist die Lösung.

Hier werdet Ihr bereits vor dem Anstoß mit allen Informationen, die im Vorfeld wichtig sind, versorgt. Sobald der Ball rollt, erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen der Ereignisse.

Somit erfahrt Ihr immer sofort, wenn ein Tor gefallen ist, ein Wechsel vorgenommen oder Karten verteilt werden.

Zudem ist das komplette LIVE-TICKER-Angebot von Goal für Euch komplett kostenlos.