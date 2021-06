Spanien vs. Schweden heute live: Die EM 2021 im LIVE-TICKER - 0:0

Am Abend startet Spanien ins EM-Turnier. Legt der Titelkandidat mit einem Dreier los? Das Spiel gegen die Schweden im LIVE-TICKER.

Spanien und Schweden steigen in die EM 2021 ein. Sie kreuzen am Montagabend um 21 Uhr in Sevilla die Klingen. Setzten sich die favorisierten Gastgeber durch?

Spanien vs. Schweden: Die Partie wird auch live übertragen. Die wichtigsten Informationen zu TV und LIVE-STREAM gibt es in einem separaten Artikel.

Spanien - Schweden Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Spanien Unai Simon - M. Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba - Koke, Rodri (66. Thiago), Pedri - F. Torres (74. Oyarzabal), Morata (66. Sarabia), Olmo (74. Moreno) Aufstellung Schweden Olsen - Lustig (75. Krafth), Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson (84. Cajuste), Ekdal, Forsberg (84. Bengtsson) - Berg (69. Quaison), Isak (69. Claesson) Gelbe Karten Lustig (55.)

84. | Doppelwechwel bei Schweden. Zunächst geht der von Krämfen geplagte Olsson vom Feld. Für ihn ist Cajuste neu im Spiel. Außerdem hat Forsberg nach laufintensiver Vorstellung Feierabend. Bengtsson übernimmt für die Schlussphase.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: WECHSEL

81. | Oyarzabal setzt sich mal in der linken Strarfraumhälfte durch und bringt den Ball von der Grundlinie hart in den Fünfer. Dort findet er aber keinen Abnehmer. Schweden klärt die Kugel aus der Gefahrenzone.

79. | Die Fans auf den Rängen geben noch einmal Gas. "Espana, Espana", schallt es durchs weite Rund in Sevilla. Noch etwas mehr als zehn Minuten.

77. | Kapitän Alba ist sauer. Wild gestikulierend zeigt er seinen Mitspielern an, sich gefälligst mit Tempo aus der eigenen Hälfte zu bewegen. Viel Zeit bleibt nicht mehr.

75. | Die Schweden tauschen ebenfalls. Lustig raus, Krafth rein.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: WECHSEL

74. | Enrique wechselt erneut doppelt. Spaniens Bester geht vom Feld. für Olmo kommt Gerard Moreno ins Spiel. Außerdem ist Oyarzabal neu in der Partie. F. Torres geht für ihn vom Feld.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Da war dooch mal wieder eine Chance für die Spanier. Llorente bekommt den Ball an der rechten Grundlinie und legt ihn zurück an die Strafraumkante. Dort ist Olmo, der sofort volley abzieht, jedoch am langen Bein von Danielson am Fünfer hängen bleibt.

71. | Schweden hat sich mittlerweile bestens auf die Spanier eingestellt, läuft jeden Raum zu, verschiebt clever. Wo sind die zündenden Ideen der Enrique-Elf?

69. | Der nächste Bundesligaspieler kommt auf den Platz. Der Mainzer Quaison ersetzt Berg. Ebenfalls neu im Spiel ist Claesson. Isak hat seine Schuldigkeit getan und hat Feierabend.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: WECHSEL

68. | Das Spiel der Spanier ist in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte ein bisschen erstarrt. Die Iberer wirken einfallslos.

66. | Spanien wechselt gleich doppelt. Zum einen geht Rodri vom Feld und wird durch Thiago ersetzt. Zum anderen muss Alvaro Morata für Pablo Sarabia runter.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: WECHSEL

65. | Luis Enrique hat Thiago zu sich gerufen. Der ehemalige Münchner wird demnächst ins Spiel kommen.

63. | Eines muss man den Schweden lassen: die Herangehensweise von Trainer Andersson funktioniert bisher. Hinten sicher stehen und vorne hier und da Nadelstiche setzen. Mit etwas Glück führen die Gäste sogar.

61. | Berg mit der 100-prozentigen Chance für Schweden. Isak setzt sich in der rechten Strafraumhälfte sensationell im Dribbling auf engstem Raum gegen drei Gegenspieler durch und bringt den Ball flach an den linken Pfosten, wo Berg nur noch einschieben muss. Der Ball springt dem ehemaligen Hamburger jedoch vom Schienbein links am Tor vorbei.

60. | Die Spanier brauchen frische Impulse. Geben könnten diese Thiago oder Gerard Moreno, die noch auf der Bank sitzen.

57. | Gegen den Ball bleibt Swerige diszipliniert im tiefen 4-4-2. Spanien findet kaum Lücken, pustet scheinbar gerade etwas durch.

55. | Innerhalb von zwei Minuten lassen sich die Schweden bei einem Einwurf aufreizend viel Zeit. Vincic setzt ein Zeichen und zeigt Lustig für die Spielverzögerung ohne Vorwarnung die Gelbe Karte.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

54. | Die Schweden gehen in der Tat etwas mehr Risiko im zweiten Durchgang. Die Chance von Isak kurz vor der Pause hat gezeigt, dass sich das lohnen kann.

52. | Rund 10.500 Zuschauer haben den Weg ins Stadion gefunden. Alle Karten sind also nicht an den Mann oder die Frau gekommen. Insgesamt rechnete die UEFA mit 18.000 Gästen in Sevilla.

50. | Von Lindelöf prallt der Ball plötzlich vor die Füße von Morata an der Strafraumkante. Der Stürmer zieht sofort ab, verfehlt den Kasten aber knapp unten links.

48. | Es mag täuschen, doch die Schweden scheinen etwas mutiger aus der Kabine gekommen zu sein. Immerhin tauchen sie schon das zweite Mal in der zweiten Halbzeit in der gegnerischen Hälfte auf.

46. | Weiter gehts. Beide Mannschaften spielen unverändert weiter.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Fazit | Es war die bisher einseitigste Halbzeit der Europameisterschaft. Spanien hatte rund 84 Prozent Ballbesitz, schnürte die Schweden von Beginn an hinten ein und erspielte sich einige gute Torgelegenheiten. Olmo hatte die beste per Kopf (16.). Schweden wartete geduldig in der eigenen Hälfte und traute sich nur ein einziges Mal gezielt nach vorne. Isak hätte jedoch beinahe für die Führung gesorgt, traf erst Abwehrspieler Llorente, dann den Pfosten (41.).

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45. | Eine Minute wird noch nachgespielt.

45. | Wieder Olmo. Der EM-Debütant versucht es aus 20 Metern halbrechter Position mit einem Flachschuss, den Olsen im Tor der Schweden nicht festhalten kann. Der Rebound landet aber nicht vor den Füßen eines Spaniers.

43. | Spanien sortiert sich kurz, legt aber sofort wieder den Offensivgang ein. Olmo ist bisher der auffälligste Iberer, ist an fast jeder gefährlichen Aktion beteiligt.

41. | Und dann haben die Schweden die Führung auf dem Fuß. Isak wird auf Halbrechts steil in den Strafraum geschickt und verzögert gegen Llorente am rechten Fünfereck, ehe er aus ganz spitzem Winkel abzieht. Der Ball trifft erneut Llorente, von dem die Kugel an den Rücken von Keeper Simon prallt und schließlich an den rechten Pfosten klatscht.

38. | Das muss die Führung für die Spanier sein! Alba chippt den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo Danielson über den Ball schlägt. Das bringt Morata gut zwölf Meter frei vor Olsen in Abschlussposition, doch der Stürmer legt die Kugel knapp unten rechts am Pfosten vorbei.

36. | Erste gefährliche Aktion der Schweden. Eine Verlegenheitsflanke von Larsson klärt Simon sicherheitshalber mit der Faust über die eigene Latte zur Ecke. Diese bringt aber nichts ein. Dennoch: Schweden im gegnerischen Sechzehner - ein seltenes Bild bisher.

34. | Morata zieht sich immer wieder raus aus der Mittelstürmerposition um Danielson und Lindelöf zu locken. Die Innenverteidiger der Schweden halten jedoch stur ihre Position.

32. | Spanien braucht Geduld. Die Skandinavier haben keine Lust, die Mittellinie zu überqueren und bilden ein kompaktes Bollwerk.

29. | Da war mehr drin. Olmo hat die Kugel auf dem linken Flügen und spielt auf Höhe des Fünfers scharf an den Elfmeterpunkt. Koke ist eingelaufen, nimmt den Ball direkt, setzt ihn aber etwa zwei Meter über das Tor.

27. | Schweden bleibt bei seinem Matchplan - und der heißt heute vor allem verteidigen. Spanien agiert geduldig, kam bisher aber erst einmal wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor.

24. | Morata stibitzt Ekdal den Ball in der Vorwärtsbewegung, der Schwede reißt seinen Gegenspieler aber sofort zu Boden und verhindert so eine aussichtsreiche Kontersituation. Vincic lässt wieder die Karte stecken und belässt es beim Freistoßpfiff.

22. | Enwurf für die Schweden im Angriffsdrittel von der rechten Seite. Der Ball findet Forsberg 25 Meter vor dem gegnerischen Tor, der volley aus der Drehung draufhält. Gute zehn Meter über den Kasten.

20. | Mittlerweile ist der Ballbesitz der Spanier jenseits der 90 Prozent angelangt. Auch beeindruckend: 209:25 gespielte Pässe. Verrückte Statistiken.

18. | Die Spanier werden gefährlicher. Olmos Flanke von der linken Seite köpft Augustinsson am langen Pfosten an den Oberschenkel von F. Torres, von wo die Kugel ins Toraus springt. Abstoß Schweden.

16. | Erste Riesenchance für die Spanier. Koke hat die Kugel im rechten Halbfeld und flankt in den Fünfer, wo Olmo mit dem Kopf zur Stelle ist. Olsen zeigt einen starken Reflex auf der Linie und verhindert den Rückstand.

14. | Mehr als 80 Prozent Ballbesitz für die Spanier, die bereits mehr als 150 Ballaktionen aufweisen können. Schweden steht bei rund 30 Ballkontakten.

12. | Olsson kommt im MIttelfeld deutlich zu spät gegen Pedri und wird von Schiedsrichter Vincic gestenreich ermahnt. Der Schwede hat Glück, dass es dafür keine Karte gibt.

9. | Es zeichnet sich früh ab, dass die Schweden heute nicht wirklich viel Ballbesitz haben werden. Die Anfangsphase gehört klar den Hausherren.

7. | Etwas mehr als sechs Minuten sind gespielt, es gibt bereits die zweite Ecke für die Iberer. Koke führt von der rechten Seite aus, der zweite Ball landet bei Olmo an der Strafraumkante. Der Leipziger zieht mit dem rechten Fuß ab, setzt die Kugel aber knapp über das Tor.

5. | Spanien drückt die Schweden von Beginn an weit in die eigene Hälfte. Selbst die Stürmer Berg und Isak verteidigen zehn Meter vor dem eigenen Strafraum.

3. | Die Spanier bieten übrigens die jüngste Startelf bisher bei dieser Europameisterschaft auf. Nur 25,8 Jahre ist die erste Elf im Durchschnitt alt. Die Schweden sind mit 30,1 Jahre fast fünf Jahre älter.

1. | Los gehts. Der Ball rollt.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Am schwedischen Tornetz scheint etwas nicht in Ordnung zu sein. Der Anpfiff verspätet sich, weil noch geflickt werden muss.

Vor Beginn | Die Hymnen sind gespielt, das Stadion hat sich "gefüllt". Gleich gehts los.

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der Slowene Slavko Vincic. Ihm assistieren seine Landsmänner Tomaz Klancnik und Adraz Kovacic. Der Vierte Offizielle kommt aus Italien und heißt Davide Massa, als VAR ist Bastian Dankert aus Deutschland eingeteilt.

Vor Beginn | Nicht nur weil die Spanier die Schweden in der Qualifikationsgruppe um fünf Punkte hinter sich hielten sind die Iberer heute der Favorit. Auch die jüngere Vergangenheit hat gezeigt: gegen Spanien gibt es für Swerige meist nichts zu holen. Der letzte Sieg gegen den zweimaligen Europameister lieg satte 33 Jahre zurück.

Vor Beginn | Gespielt wir heute in Sevilla - es ist also ein Heimspiel für die Spanier. Rund 18.000 Zuschauer werden erwartet. Eigentlich war Sevilla als Austragungsort gar nicht vorgesehen, weil jedoch Bilbao der UEFA die geforderte Zuschauermenge nicht zusichern konnte oder wollte, rutschte die andalusische Metropole kurzerhand nach.

Vor Beginn | Beide Mannschaften kennen sich gut, trafen bereits in der EM-Qualifikation aufeinander. Im Hinspiel in Spanien siegte die Mannschaft von Trainer Luis Enrique mit 3:0, das Rückspiel in Schweden endete 1:1. Auch in der WM-Qualifikation kreuzen beide Mannschaften wieder die Klingen. Am 2. September geht es erneut in Schweden zur Sache.

Vor Beginn | Auch die Schweden hatten mit Corona zu kämpfen. Juventus-Star Kulusevski infizierte sich kurz vor dem Abflug ins Trainingslager mit dem Virus, wenig später steckte sich ein weiteres Kadermitglied nach direktem Kontakt mit ihm an. Schweden trainierte daraufhin nur noch in Kleingruppen. Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus.

Vor Beginn | Spanien gegen Schweden ist so etwas wie das Duell der Corona-Geplagten. Letzte Woche wurde Kapitän Busquets positiv auf das Virus getestet, nachdem er im letzten Test gegen Portugal noch auf dem Platz stand. Kurze Zeit später auch Daniel Llorente. Nach vier Negativtests in Folge durfte Letzterer aber wiederkommen und steht heute im Kader.

Vor Beginn | Herzlich willkommen bei der EM 2021 zur Begegnung des 1. Spieltags in der Vorrunde zwischen Spanien und Schweden.

Spanien vs. Schweden: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Spanien:

Unai Simon - M. Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba - Koke, Rodri, Pedri - F. Torres, Morata, Olmo.

Schweden setzt auf folgende Aufstellung:

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Iask.

Äntligen EM-premiär och här är kvällens startelva! 🔥

Matchen börjar 21.00 i SVT1 - NU kör vi Sverige! 👏 #hejasverige 🇸🇪 #EURO2020 | #SWE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 14, 2021

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das vierte Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Schweden bei Großereignissen (Weltmeisterschaft + Europameisterschaft), nach der WM 1950 (3:1 für Schweden), der WM 1978 (1:0 für Spanien) und der EM 2008 (2:1 für Spanien).

Schweden behielt in den letzten zwölf Begegnungen mit Spanien nur ein einziges Mal eine Weiße Weste - das war im Oktober 2006 in einem EM-Qualifikationsspiel (2:0, Tore von Johan Elmander und Marcus Allback). Das war auch der bislang letzte Sieg der Schweden gegen La Roja.

Spanien nimmt zum elften Mal an einer UEFA-Europameisterschaft teil - von den bisherigen zehn Teilnahmen haben die Spanier drei gewonnen (1964, 2008, 2012), darunter zwei der letzten drei. Nur Deutschland gewann die Trophäe ebenso oft wie die Spanier.

Schweden nimmt an seiner siebten UEFA-Europameisterschaft teil. Tatsächlich haben die Schweden sich seit ihrer ersten Teilnahme als EM-Gastgeber im Jahr 1992 - was ihre beste Leistung bleibt (Halbfinalisten) - für jede Endrunde außer 1996 qualifiziert.

Spanien erreichte bei fünf der letzten sechs Teilnahmen an der UEFA-Europameisterschaft die K.-o.-Phase. Die einzige Ausnahme war 2004, als man in der Gruppenphase ausschied.

Spanien vs. Schweden im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Spanien und Schweden vor Corona-Duell: "Theater hinter uns lassen"

Das Duell der Corona-Geschädigten: Nach einer turbulenten Woche wollen Spanien und Schweden zum EM-Start endlich sportliche Schlagzeilen schreiben.

Die "negativen" Nachrichten waren in den vergangenen Tagen ausnahmsweise positiv. Nachdem sowohl Spanien als auch Schweden vor dem Duell zum EM-Start in Sevilla je zwei Coronafälle vermeldet hatten, blieben die Teams (bislang) von weiteren COVID-19-Ausbrüchen verschont. Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique begrüßte in Diego Llorente gar einen betroffenen Spieler zurück im Kreise seiner Mannschaft.

"Wenn am Montag das Spiel angepfiffen wird, müssen wir all dieses Theater hinter uns lassen", forderte Defensivspieler Llorente, dessen PCR-Ergebnis von vor wenigen Tagen wohl falsch-positiv war. Nach vier negativen Tests durfte er am Freitag wieder in die Blase der "Furia Roja". Die Vorbereitung auf das Schweden-Spiel am Montagabend (21.00 Uhr) wurde jedoch erheblich gestört.

Enrique hatte nach den Fällen von Llorente sowie Kapitän Sergio Busquets zur Sicherheit gar einen B-Kader in das Teamquartier in Las Rozas bei Madrid berufenen. Am Samstag rückte das 17-köpfige "Schattenaufgebot" aber wieder ab, der Fokus richtet sich voll und ganz auf die 23 verbliebenen Akteure: "Es gibt keine Entschuldigungen", stellte Enrique am Sonntagabend klar.

Und das obwohl das Team des dreimaligen Europameisters wie auch die ebenfalls betroffenen Schweden weitgehend individuell trainieren musste. Am Freitag erhielt die "Seleccion" sogar kurzfristig noch die Schutz-Impfung gegen das Coronavirus.

Der frühere Bayern-Profi Thiago bezeichnete dies als "Privileg" und "Glück". Dabei ist die Entscheidung aufgrund des allgemeinen Impf-Fortschritts in Spanien durchaus umstritten. Weil jedoch lange Zeit unklar war, wie stark das Team betroffen ist, entschied sich Spaniens Regierung doch zu dem Schritt.

Die Sinnhaftigkeit einer derart kurzfristigen Aktion hinterfragen Mediziner allerdings, da Impf-Reaktionen nicht ausgeschlossen sind. "Der Zeitpunkt ist definitiv suboptimal. Der Impfschutz greift ohnehin erst nach 14 Tagen, und die Spieler gehen mit verminderter Leistungsfähigkeit auf den Platz", sagte Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule dem Focus. Kapitän Jordi Alba versicherte am Sonntag: "Wir sind alle in optimaler Verfassung."

Bei den Schweden schrillten die Alarmglocken ähnlich laut wie in Spanien. Nach den Infektionen von Juve-Profi Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg beorderte Nationaltrainer Janne Andersson sicherheitshalber sechs Profis als "Backup" zum Team, dessen Vorfreude durch den tragischen Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen am Samstag getrübt wurde. "Ich freue mich auf das Turnier. Aber es fühlt sich zugleich nicht gut an", sagte Schwedens Sebastian Larsson vor dem Spiel.

Beide Nationen hoffen vor dem Topspiel der Gruppe E, dass nicht noch andere Infektionen unentdeckt blieben - und es am Montagabend in Sevilla tatsächlich um den Sport geht. Vor allem Mitfavorit Spanier ist dann gefordert, vor rund 15.000 Fans im Estadio Olimpico de La Cartuja einen gelungenen Start hinzulegen.

Nach dem EM-Triumphen 2008 und 2012 sowie dem ersten WM-Titel 2010 verpasste Spanien dreimal in Folge das Viertelfinale bei großen Turnieren. Zuletzt gelang zwar unter anderem das denkwürdige 6:0 gegen Deutschland (übrigens in Sevilla), es gab aber auch enttäuschende Leistungen wie die Remis gegen Griechenland oder die Schweiz.

Ohne Anführer Sergio Ramos, auf den Enrique wegen Trainingsrückstands in seinem Aufgebot verzichtete, wollen die spanischen Edeltechniker nun beweisen, dass sie an die goldene Generation von vor knapp zehn Jahren anknüpfen können - allen Corona-Problemen zum Trotz.



