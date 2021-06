EM 2021: Darum spielt Sergio Ramos nicht für Spanien

Sergio Ramos ist einer der prominentesten Spieler, der nicht bei der EM dabei ist. Wir erklären, warum der Abwehrchef bei Spanien fehlt.

Sergio Ramos fehlt im Aufgebot Spaniens für die EM 2021. Der Abwehrchef verpasst damit sein erstes Turnier überhaupt seit seinem Debüt bei der WM 2006.

Für die Spanier ist der Ausfall ihres Kapitäns, Rekordpsielers und Defensivanführers ein schwerer Schlag. Der Leistungsträger von Real Madrid bestritt seit der WM 2006 jedes Turnier für die Furia Roja.

In den vergangenen Monaten jedoch begann der Zahn der Zeit allmählich am Körper des 35-Jährigen zu nagen. Immer wieder wurde er von Verletzungen geplagt. Goal blickt auf die Gründe, warum sich Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique gegen eine Nominierung entschieden hat.

Sergio Ramos fehlt bei der EM 2021: Darum spielt er nicht für Spanien

"Es war eine Entscheidung, über die wir viel nachgedacht haben", sagte Enrique am Tag der Kaderbekanntgabe mit Blick auf Ramos. Schon zwei Wochen vorher habe er das Gespräch mit seinem Kapitän gesucht. "Es ist nicht einfach, etwas zu vermitteln, was für ihn nicht positiv ist. Ich muss mich an das halten, was für das Team am besten ist", sagte er.

Ramos, der bei seinem Stammverein Real Madrid in den vergangenen Jahren zum gefürchteten, beinharten Abwehrfels wurde, kämpfte in der abgelaufenen Saison mit vielen Verletzungen. Nur 21 Pflichtspiele konnte er für die Königlichen absolvieren, in der Liga kam er nicht einmal in der Hälfte der Spiele zum Einsatz.

Allein zwischen April und Mai sind in seiner Krankenakte eine Corona-Infektion, eine Muskelverletzung und eine Sehnereizung verzeichnet. Zuvor war er in dieser Spielzeit bereits mit einem Meniskusriss wochenlang ausgefallen. Zu viel, um für die EM eine Option zu werden. "Es ist schwierig und hart. Hoffentlich gewinnt er sein Niveau wieder", sagte Enrique.

Spanien: So reagierte Sergio Ramos auf sein Aus für die EM 2021

Ramos reagierte mit emotionalen Worten auf sein EM-Aus. "Es tut weh, dass ich meinem Team nicht helfen und nicht für Spanien spielen kann. Aber jetzt ist es besser, sich auszuruhen, gesund zu werden und nächste Saison so zurückzukommen, wie wir es immer getan haben. Ich wünsche meinen Teamkollegen viel Glück und hoffe, dass wir eine tolle EM haben werden. Ich werde sie als Fan von zu Hause aus anfeuern", schrieb Ramos in den Sozialen Netzwerken.

Ramos sprach von "harten" Monaten, die ihinter ihm liegen. "Ich habe mit Herz und Seele jeden Tag dafür gearbeitet, um für die Nationalmannschaft und Real Madrid bei 100 Prozent zu sein. Aber manchmal laufen die Dinge nicht so, wie man sie sich wünscht", schrieb der 35-Jährige weiter. Ramos ist mit 180 Einsätzen Rekordspieler der spanischen Nationalmannschaft.

Sergio Ramos: Seine Bilanz mit Spanien bei großen Turnieren

Gespielte Turniere (WM und EM): 7

Absolvierte Turnierspiele: 32

Erzielte Tore bei Turnieren: 0

Titel: Weltmeister 2010, Europameister 2008 und 2012

EM 2021: Diese Spiele bestreitet Spanien in der Gruppe E