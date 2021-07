Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Italien live im TV und LIVE-STREAM? Hier läuft das Halbfinale der EM

Es ist das Topspiel der EM: Spanien trifft auf Italien. Goal erklärt, wer das Halbfinale am Dienstag LIVE im TV und STREAM überträgt / zeigt.

Halbfinale! Das größte Turnier im europäischen Fußball geht in die Runde der letzten Vier. Am Dienstag findet das erste der beiden Spiele statt, um 21.00 Uhr treffen im Wembley-Stadion in London Italien und Spanien aufeinander.

Italien ist die einzige Mannschaft, die bisher jedes Spiel des Turniers gewinnen konnte: Nur einmal musste die Squadra Azurra in die Verlängerung, allerdings könnte man in dieser Österreich mit 2:1 aus dem Turnier werfen.

Spanien startete dagegen nicht erfolgreich in das Turnier: Unentschieden gegen Schweden und Polen waren zu wenig. In den drei Spielen, die darauffolgten, erzielten die Spanier allerdings 13 Tore und gewannen gegen die Schweiz im Elfmeterschießen - die Seleccion ist also rechtzeitig wach geworden.

Zwei Favoriten auf den Titel treffen am Dienstag aufeinander - uns erwartet also ein echtes Topspiel! Goal erklärt, wer die Fußball-EM LIVE im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Italien live im TV und LIVE-STREAM? So läuft die EM 2021 ab

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Halbfinale 6./7. Juli 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020

EM-Halbfinale: Wer zeigt / überträgt Italien - Spanien LIVE im TV?

Nur noch vier Teams befinden sich im Rennen um den Titel des Europameisters - und es ist bereits klar, dass es nicht zu einer Titelverteidigung kommen wird. Eine Menge namhafter Teams ist bereits ausgeschieden, neben den Favoriten Frankreich, Belgien und Deutschland auch der Titelverteidiger Portugal.

Das schmälert aber nicht die Qualität der verbleibenden Nationen: England, Überraschungsmannschaft Dänemark, Italien und Spanien sind noch dabei, letztgenannte treffen also am Dienstag aufeinander.

Who is the best player from each team left at #EURO2020:



🇮🇹 ______________

🇪🇸 ______________

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ______________

🇩🇰 ______________ — Goal (@goal) July 4, 2021

Zwei Sender übertragen die EM am Dienstag: So läuft Italien - Spanien live im TV

Für viele Anhänger:innen stellt sich aktuell nur eine Frage: Wie kann ich das Spiel zwischen den zwei Ex-Weltmeisterländern verfolgen, am besten kostenlos?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans in Deutschland: Das Halbfinale zwischen Italien und Spanien ist am Dienstag LIVE im TV zu sehen - und das bei gleich zwei unterschiedlichen Sendern!

Fußball im Free-TV: So wird Italien vs. Spanien LIVE übertragen

An dieser Stelle hören die guten Neuigkeiten aber gar nicht auf, es geht noch weiter: Da einer dieser beiden Sender Das Erste ist und dieser zur ARD gehört, ist das Spiel kostenlos zu sehen!

Die ARD gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wird also finanziell vom Staat unterstützt und ist im Gegenzug dazu verpflichtet, ihr Programm frei für jedermensch zugänglich zu machen. Darum könnt ihr Spanien vs. Italien ohne Probleme im LIVE-TV verfolgen!

Mit den Fanlieblingen Schult und Kuntz: So läuft die ARD-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr (In der Halbzeitpause laufen die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni)

: 21.00 Uhr (In der Halbzeitpause laufen die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni) Begegnung : Spanien vs. Italien

: Spanien vs. Italien Moderation : Jessy Wellmer Alexander Bommes

: Expertise : Almuth Schult Stefan Kuntz Bastian Schweinsteiger

: Kommentar : Tom Bartels

:

Wer zeigt / überträgt Italien vs. Spanien? Die Fußball-EM im Free-TV und Pay-TV

Ihr wisst nicht, wie ihr die ARD und Das Erste auf eurem Fernseher ans Laufen bekommt? Hier findet ihr eine Übersicht, wo Schritt für Schritt erklärt ist, wie ihr den Sender einrichtet. Es gibt allerdings auch noch eine weitere Alternative:

Der zweite Fernsehsender, den wir angekündigt haben, ist MagentaTV: Der rosarote Sender der Telekom hat sich die Übertragungsrechte an jeder Begegnung dieser Fußball-EM gesichert und überträgt daher auch Spanien gegen Italien.

Das Problem: MagentaTV ist kein kostenloser, sondern ein kostenpflichtiger Fernsehsender, alles Weitere dazu findet ihr hier. Allerdings haben viele Menschen bereits MagentaTV oder Telekomverträge im Haushalt, daher könnte das Angebot für euch ansprechend sein.

Wer zeigt / überträgt Italien gegen Spanien im LIVE-STREAM? Die Übertragung der EM im Internet

Dienstagabend, 21 Uhr: Während der regulären Saison ist dieser Zeitpunkt für gewöhnlich für die Champions League reserviert, aber auch in den "Sommerferien" findet aktuell Spitzenfußball statt.

Wie die Übertragung zwischen Italien und Spanien LIVE im Free-TV ablaufen wird, haben wir bereits erklärt. Allerdings werden nicht alle Fans damit glücklich - schließlich besitzen viele Fans keinen klassischen Fernsehanschluss mehr.

Wer zeigt / überträgt die Fußball-EM 2021 im LIVE-STREAM? ARD, ZDF und MagentaTV im Einsatz

Stattdessen geht vieles über Streaming, also dem Übertragen von Ton und Bild im Internet. Bei sogenannten "LIVE-STREAMS" funktioniert das Ganze in Echtzeit, sodass also sogar Astronaut:innen auf der ISS LIVE miterleben könnten, wenn Ciro Immobile oder Alvaro Morata ein Tor erzielen.

Die Anbieter, welche in Deutschland für die Übertragung der EM im TV zuständig sind, sind die gleichen wie die, die das Fußballfest im Internet zeigen: ARD, ZDF und MagentaTV.

Spanien - Italien kostenlos im LIVE-STREAM: ARD zeigt Fußball-EM auch im Internet

Über das ZDF haben wir noch gar nicht gesprochen, das liegt daran, dass das Zweite Deutsche Fernsehen am Dienstag nicht die EM überträgt. Erst beim zweiten Halbfinale am Mittwoch (Dänemark - England) und dem Finale an Sonntag ist der Sender wieder im Einsatz.

Anders sieht es bei der ARD aus. Das Erste überträgt Spanien - Italien auf unterschiedlichen Arten und Weisen im Internet: In der ARD Mediathek, über daserste.de oder auf Sportschau.de.

Fußball-EM auf dem Handy und Tablet: So übertragen ARD und MagentaTV Spanien vs. Italien im LIVE-STREAM

Das geht auch mobil: Mit den unterschiedlichen Apps (Sportschau, ARD Mediathek, beide unten verlinkt) könnt ihr die EM problemlos auf eurem Handy oder dem Tablet verfolgen.

Das gilt auch für die Ausstrahlung von MagentaTV, allerdings gibt es auch an dieser Stelle einen Haken: Auch für die Übertragung im LIVE-STREAM benötigt man ein passendes Abonnement.

Fußball-EM live im Internet: Alle Informationen zur Übertragung der Europameisterschaft 2021

Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Italien LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen bei der Europameisterschaft

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Fußballverbände die Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Aufstellung Spanien:

Aufstellung Italien:

Die Halbfinals bei der EM: Die Übertragung der Europameisterschaft