Warum findet Italien vs. Spanien in Holland statt?

Spanien und Italien bestreiten heute das Halbfinale in der Nations League. Aber warum ist das Spiel eigentlich in Holland?

Bei der dritten Auflage der Nations League geht es dieser Tage um den Titel. In einem der Halbfinals treffen heute (Donnerstag, 15. Juni) Spanien und Italien in einem echten Klassiker aufeinander.

Allerdings findet die Partie weder in Spanien noch in Italien statt. Stattdessen ist Holland der Austragungsort, genauer gesagt das Stadion Grolsch Veste in Enschede.

Warum ist das so? GOAL klärt in diesem Artikel auf.

Italien vs. Spanien heute: Warum ist das Spiel in Holland?

Wie bereits erwähnt, wird das Duell zwischen Spanien und Italien im Stadion von Twente Enschede ausgetragen.

Dass die Partie nicht in Spanien oder Italien gespielt wird, liegt daran, dass die UEFA das Final-Four-Turnier der Nations League nach Holland vergeben hat. Die Niederlande, die im ersten Halbfinale auf Kroatien trafen, haben also einen Heimvorteil.

Alle Partien werden in Holland ausgetragen, auch das Spiel um Platz 3 (in Enschede) und das Finale (in Rotterdam) am Sonntag.

Wo findet Spanien gegen Italien heute statt?

Das Stadion Grolsch Veste in Enschede ist der Austragungsort für das Nations-League-Halbfinale Spanien gegen Italien. Normalerweise spielt dort der holländische Erstligist FC Twente.

Enschede liegt im Osten der Niederlande nahe der Grenze zu Deutschland. In der Stadt leben rund 160.000 Menschen.

Nations League, Final Four: Die wichtigsten Infos