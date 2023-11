"Söldner", "Mann ohne Ehre": Milan-Fans bewerfen Gianluigi Donnarumma vor Duell mit PSG in der Champions League mit falschen Geldscheinen

Es ist der erwartet heiße Empfang für PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma bei seinem Ex-Klub AC Milan geworden.

WAS IST PASSIERT? Die Fans der AC Milan haben PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma beim Champions-League-Duell am Dienstag mit gefakten Geldscheinen beworfen. Die Ultras der "Curva Sud" hatten Banknoten mit dem Gesicht des Keepers anfertigen lassen, auf denen "Söldner", "Mann ohne Ehre" und "Dollarumma" zu lesen war.

WAS WURDE GESAGT? In einem Online-Statement hatten die Ultras vor dem Spiel verkündet: "Heute werdet ihr vor dem Stadion Bündel mit Dollar finden, um ihm einen würdigen Empfang zu bereiten. Wir werden Spenden für eine Fußballschule sammeln, damit nicht noch mehr Menschen wie dieser unwürdige Mensch ohne Werte aufwachsen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Milan-Fans nehmen Donnarumma den Wechsel von den Rossoneri zu PSG übel. Im Sommer 2021 hatte sich der Torhüter gegen eine Vertragsverlängerung bei seinem Jugendklub Milan und für den lukrativen ablösefreien Wechsel nach Paris entschieden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nachdem er sich zunächst bei PSG den Job zwischen den Pfosten mit Keylor Navas teilen musste, ist Donnarumma in dieser Saison die Nummer eins in Paris. In 15 Pflichtspielen kassierte er bislang 15 Gegentore.