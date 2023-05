Der Meisterkampf in der Bundesliga ist so spannend wie selten in den vergangenen Jahren. Doch was passiert bei Punktgleichheit vom BVB und dem FCB?

Der 34. Spieltag in der Bundesliga bietet in diesem Jahr Spannung in nahezu allen Tabellenregionen. Der Abstiegskampf ist noch offen, zudem machen sich mehrere Teams noch Hoffnungen auf das internationale Geschäft. Vor allem aber interessant: Schafft es der BVB nach zehn Jahren bayrischer Dominanz in der Meisterschaft, die Schale erstmals seit der Saison 2011/12 wieder in die Höhe zu stemmen?

Entschieden ist jedoch noch nichts und es könnte am letzten Spieltag ein besonderer Fall eintreten: Nämlich, dass Borussia Dortmund und der FC Bayern mit der gleichen Anzahl von Punkten die Saison beenden. Doch was passiert bei Punktgleichheit in der Bundesliga, und welches Team würde im diesjährigen Meisterkampf bei Punktgleichheit die Deutsche Meisterschaft feiern dürfen? GOAL hat die Antworten.

Was passiert bei Punktgleichheit von BVB und Bayern? Die Ausgangslage

Platz Verein Spiele Punkte Tore Differenz 1 BVB 33 70 81:42 39 2 Bayern 33 68 90:37 53

Die Ausgangslage spricht klar für Borussia Dortmund. Gewinnen die Schwarz-Gelben ihr Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05, ist der BVB deutscher Meister – unabhängig davon, wie das Auswärtsspiel des FC Bayern beim 1. FC Köln ausgeht. Verliert der FC Bayern in Köln, ist die Meisterschaft unabhängig vom Ergebnis des BVB gegen Mainz ebenfalls zugunsten der Dortmunder entschieden.

Was passiert bei Punktgleichheit in der Bundesliga?

Sind zwei Mannschaften am Ende einer Bundesliga-Saison punktgleich, werden nach folgenden Kriterien die Platzierungen ermittelt:

1) die nach dem Subtraktionsverfahren ermittelte Tordifferenz

2) Anzahl der erzielten Tore

3) das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel im direkten Vergleich

4) die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich

5) die Anzahl aller auswärts erzielten Tore

6) Ist auch die Anzahl aller auswärts erzielten Tore gleich, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz statt

Was passiert bei Punktgleichheit von BVB und Bayern?

Wenn der BVB sein Spiel gegen den Mainz 05 verliert und der FC Bayern in Köln nur unentschieden spielt, sind die beiden Meisterschaftsaspiranten am Ende des 34. Spieltags punktgleich. In diesem Fall wäre der FC Bayern München aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses deutscher Meister. Der FCB steht bei einer Tordifferenz von +53, der BVB "nur" bei +39 und der Unterschied würde sich im Fall der Punktgleichheit noch zuungunsten der Borussia verschlechtern. Bei Punktgleichheit wäre dementsprechend der FC Bayern München in diesem Jahr deutscher Meister.