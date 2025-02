Hertha BSC trifft am Samstag in der 2. Bundesliga auf den FCK. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga gehen die Partien des 21. Spieltags über die Bühne. Dabei bekommt es Hertha BSC am Samstag (8. Februar) mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun. Der Anstoß dieses Klassikers erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem dient das Berliner Olympiastadion als Kulisse der Begegnung zwischen der Alten Dame und dem FCK. Hertha BSC und der 1. FC Kaiserslautern halten bei 25 und 35 Punkten.

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel mit weiteren Fakten zu Hertha BSC vs. FCK (1. FC Kaiserslautern).

Artikel wird unten fortgesetzt

Hertha BSC vs. FCK (1. FC Kaiserslautern), Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Hertha BSC – 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 2. Bundesliga, 21. Spieltag Datum Samstag, 8. Februar 2025 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Olympiastadion Berlin

Sky, Sport1 oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Hertha BSC vs. FCK (1. FC Kaiserslautern) im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Hertha-News

Hertha BSC hatte das jüngste Meisterschaftsheimspiel am 25. Januar gegen den Hamburger SV mit 2:3 verloren.

Damit war eine Serie der Elf von Cristian Fiel mit einer Nullnummer in Hannover und einem 2:1 in Paderborn am 19. Januar gerissen.

Vor einer Woche erlebte die Alte Dame ein 0:2 bei Jahn Regensburg.

Die Aufstellung von Hertha BSC:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

FCK-News

Der 1. FC Kaiserslautern hatte im bislang letzten Auswärtsspiel vor zwei Wochen bei Greuther Fürth mit 4:2 gewonnen.

Die Elf von Markus Anfang hatte den fünften Liga-Dreier binnen sieben Partien gefeiert – am 18. Januar hatte sie ein 2:1 gegen den SSV Ulm geholt.

Am Sonntag feierte der FCK ein 2:1 gegen Preußen Münster.

Die Aufstellung vom FCK:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Hertha BSC gegen FCK (1. FC Kaiserslautern) live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 66 Siege Hertha BSC 30 Siege 1. FC Kaiserslautern 26 Unentschieden 10 Letztes Duell 1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC 3:4 (2. Bundesliga, 31. August 2024)

Hertha BSC vs. FCK (1. FC Kaiserslautern) live anschauen: Nützliche Links