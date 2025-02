Derby am Rhein! Der 1. FC Köln hat am Sonntagnachmittag die Fortuna aus Düsseldorf zu Gast. Wo wird das Spiel live übertragen?

Der 23. Spieltag der 2. Bundesliga hat unter anderem das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf zu bieten. Am Sonntag (23. Februar) steigt das Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen um 13.30 Uhr.

Wer auf eine Übertragung des Duells im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Ab und zu überträgt RTL die 2. Bundesliga frei empfangbar im Fernsehen, während Sport1 alle Samstagabendspiele live zeigt. Doch Köln gegen Düsseldorf läuft weder bei RTL noch bei Sport1 und auch kein anderer Free-TV-Sender hat Übertragungsrechte an der Partie.

So müsst Ihr mit einer Pay-TV-Übertragung vorlieb nehmen, wenn Ihr das Duell des FC mit der Fortuna live sehen wollt. Bezahlsender Sky überträgt alle Spiele der 2. Bundesliga live und hat natürlich auch Köln gegen Düsseldorf im Programm. Ab 13 Uhr berichtet Sky heute live - um dabei zu sein, müsst Ihr aber zuvor ein Abonnement abschließen.

Artikel wird unten fortgesetzt

Köln vs. Düsseldorf heute live: Die Daten zum Spiel

Spiel 1. FC Köln vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb 2. Bundesliga, 23. Spieltag Datum Sonntag, 23. Februar 2025 Uhrzeit 13.30 Uhr Spielort Rhein-Energie-Stadion (Köln)

Sky, RTL oder Sport1? Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Fortuna Düsseldorf heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky, RTL oder Sport1? Wo läuft 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf heute live im Free TV und im Livestream? Die aktuelle Lage

1. FC Köln News

Trotz der überraschenden 0:3-Niederlage in Magdeburg am vergangenen Wochenende grüßt der FC in Liga zwei von der Tabellenspitze. Köln war mit einem 0:1 gegen den HSV in das Jahr 2025 gestartet, gewann vor dem Patzer in Magdeburg dann aber dreimal in Folge. Jeweils mit einem Tor Unterschied konnten die Domstädter die SV Elversberg (1:0), Eintracht Braunschweig (2:1) und Schalke 04 (1:0) bezwingen.

Zwischendrin sorgte Köln dann noch im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen für Furore, führte gegen den deutschen Meister schon mit 2:0 und musste sich erst nach Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben.

Die Aufstellung des 1. FC Köln

Rund eine Stunde vor Anpfiff gibt es hier die Aufstellung des FC.

Fortuna Düsseldorf News

Die Fortuna hat sich mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen wieder in eine gute Position im Aufstiegskampf gebracht und würde bei einem Derbysieg heute in Köln sogar am FC vorbeiziehen. Vergangene Woche erarbeitete sich Düsseldorf einen glücklichen 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC.

Getty

Die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn reichen wir hier die Aufstellung von Düsseldorf nach.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free TV und im Live Stream? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 81 Siege Köln 42 Siege Düsseldorf 18 Unentschieden 21 Bisher letztes Duell Düsseldorf vs. Köln 2:2 (2. Bundesliga, 21. September 2024)

Läuft Köln vs. Düsseldorf heute bei Sky, Sport1 oder RTL im TV und Live Stream? Nützliche Links zum Derby