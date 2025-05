Der 1. FC Köln empfängt in der 2. Bundesliga den 1. FC Kaiserslautern. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 18. Mai, stehen sich in der 2. Bundesliga der 1. FC Köln und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber. Die Partie wird um 15.30 Uhr angestoßen. Gespielt wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

GOAL verrät Euch, wie Ihr das Duell live verfolgen könnt.

Sky, RTL oder Sport1? Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute im Live Stream und live im Free TV?

Wie alle Spiele der 2. Bundesliga wird auch das Duell zwischen Köln und Kaiserslautern live bei Sky übertragen. Eine Free-TV-Übertragung wird zum Duell des finalen Spieltags nicht geboten. Stattdessen müsst Ihr den Pay-TV-Sender Sky Sport Bundesliga 2 HD anmachen. Dort geht um 15.20 Uhr die Vorberichterstattung los. Wolff Fuss fungiert als Kommentator.

Die acht Parallelspiele werden in Form einer Konferenz abgedeckt, diese wird bei mehreren verschiedenen Sky-Sendern angeboten.

Sky ist darüber hinaus auch mit einem Livestream zur Stelle. Den könnt Ihr mithilfe eines SkyGo-Abonnements oder WOW abrufen.

Es ist der letzte Spieltag und der 1. FC Köln kann den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Dafür brauchen die Geißböcke nur noch einen Zähler. Der Vorsprung auf den Dritten aus Elversberg beträgt nämlich drei Zähler. Die Kölner haben sogar noch die Möglichkeit, Meister zu werden. Auf den Hamburger SV fehlt nur ein Zähler.

Den direkten Aufstieg in die Bundesliga wird der 1. FC Kaiserslautern nicht mehr schaffen, dafür kann der Traditionsverein jedoch noch den Sprung auf den Relegationsplatz schaffen. Die Roten Teufel liegen zwei Punkte hinter Elversberg. In der Tabelle müssen sie neben Elversberg auch den SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf überholen, was schwierig sein dürfte.

