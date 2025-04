Hertha BSC trifft am Freitag in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Magdeburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga finden die Spiele der 31. Runde statt. Dabei bekommt es Hertha BSC am Freitag (25. April) mit dem 1. FC Magdeburg zu tun. Der Anstoß in Berlin erfolgt um 18.30 Uhr.

Überdies fungiert das Olympiastadion als Schauplatz der Begegnung zwischen Hertha BSC und dem FCM. Hertha BSC und der 1. FC Magdeburg halten bei 39 und 49 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Hertha BSC vs. 1. FC Magdeburg im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sky oder Sport1? Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. 1. FC Magdeburg heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch das Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg bei Sky als Einzelspiel sowie in der Konferenz anschauen.

Die Partie in voller Länge könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 HD mitverfolgen, wobei die Vorberichterstattung ab 18.00 Uhr läuft. Letzteres gilt ebenso für die Konferenz – hierfür liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga HD richtig.

Möchtet Ihr die Begegnung im Berliner Olympiastadion im Fernsehen sehen, benötigt Ihr ein Abo. Ihr könnt diesen Vertrag auch für Sky Go nutzen. Ferner könnt Ihr WOW Jahres- und Monatszugänge für 24,99 Euro bzw. 35,99 Euro pro Monat abschließen.

Spiel Hertha BSC – 1. FC Magdeburg Wettbewerb Bundesliga, 31. Spieltag Datum Freitag, 25. April 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Olympiastadion Berlin

Anstoßzeit Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg

Hertha BSC vs. 1. FC Magdeburg: Aufstellungen

News über Hertha BSC

Für Hertha BSC kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg fünf Tage nach einem 3:2 in Ulm.

Damit gelang dem Team von Stefan Leitl der vierte Sieg binnen fünf Runden. Zudem kehrte die Alte Dame nach einem 1:1 im jüngsten Heimspiel gegen den SV Darmstadt auf die Erfolgsspur zurück.

Zuvor hatte Hertha BSC ein 5:1 in Braunschweig, ein 3:1 gegen den Karlsruher SC sowie ein 1:0 in Köln eingefädelt.

News über den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg setzte sich am Sonntag gegen Jahn Regensburg mit 3:0 durch.

Hierbei feierte der FCM den vierten Dreier in fünf Meisterschaftsheimspielen. Nach einem 0:3 gegen den HSV war ein 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern gelungen.

Doch das Team von Christian Titz ist seit vier Auswärtspartien sieglos. Nach einem 1:3 in Karlsruhe verzeichnete es ein 1:1 in Fürth, eine Nullnummer in Hannover und am 12. April ein 0:1 in Ulm.

Hertha BSC vs 1. FC Magdeburg: Die Tabellen

