Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke 04 treffen in der 2. Bundesliga aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 10. Mai, kommt es im Rahmen des 33. Spieltags der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04. Anstoß ist um 13 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

GOAL verrät Euch, wer das Spiel im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky zeigt als offizieller Rechteinhaber der 2. Bundesliga auch das heutige Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04. Die Übertragung beginnt um 12.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD mit ersten Einschätzungen und Analysen.

Als Teil der Konferenz ist Düsseldorf gegen Schalke auch bei Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga 6 HD und Sky Sport Top Event zu sehen.

Parallel dazu lassen sich sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz im kostenpflichtigen Livestream bei Sky verfolgen - entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.

Anstoßzeit Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04

Ort und Zeit des Spiels.

Fortuna Düsseldorf vs Schalke 04: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Fortuna Düsseldorf

Die Fortuna ist zwar seit fünf Spielen ungeschlagen, konnte von den vergangenen drei Spielen jedoch keines gewinnen. Noch sind die Düsseldorfer jedoch mitten im Kampf um den Aufstieg.

News über Schalke 04

Schalke hingegen verlor der vergangenen vier Partien und muss sich eher um die Mannschaften dahinter Sorgen machen. Nach 32 Spielen haben die Königsblauen nur 38 Punkt auf dem Konto.

Form

Bilanz direkte Duelle

Fortuna Düsseldorf vs Schalke 04: Die Tabellen

