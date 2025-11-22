In der 2. Bundesliga kommt es am Samstag (22. November) zur Partie vom FC Schalke bei Preußen Münster. Diese geht in der Preussenstadion über die Bühne. Der Anstoß erfolgt um 13.00 Uhr.

Nach jeweils zwölf Zweitliga-Begegnungen halten Preußen Münster und der FC Schalke bei 14 und 27 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr FC Schalke (S04) bei Preußen Münster heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei Preußen Münster heute im Live Stream und live im TV?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen Preußen Münster und dem FC Schalke sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz bei Sky schauen. Die Vorberichterstattung beginnt um 12.30 Uhr, anschließend liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 3 bzw. bei Sky Sport Bundesliga 2 richtig. Stefan Hempel und Roland Evers zeichnen sich für die Moderation bzw. für den Kommentar verantwortlich. Für die Übertragung via TV und auf Sky Go kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Überdies könnt Ihr WOW nutzen – hiermit bezahlt Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro.

Spiel Preußen Münster - FC Schalke Wettbewerb 2. Bundesliga, 13. Spieltag Datum Samstag, 22. November 2025 Uhrzeit 13.00 Uhr Ort Preussenstadion (Münster)

Anstoßzeit FC Schalke (S04) bei Preußen Münster

FC Schalke (S04) bei Preußen Münster: Aufstellungen

News über Preußen Münster

Preußen Münster verlor vor zwei Wochen bei Greuther Fürth mit 0:1. Hierbei fügte das Kleeblatt die dritte Niederlage in fünf Meisterschaftsspielen zu. Doch in der jüngsten Heimpartie gelang ein 2:1 gegen Holstein Kiel.

News über den FC Schalke

Der FC Schalke verabschiedete sich mit einem 1:0 gegen den SV Elversberg in der Länderspiel-Pause. Damit kehrte S04 in der Toppartie nach einem 1:2 in Karlsruhe sofort auf die Erfolgsspur zurück. Zudem gelang der sechste Dreier in sieben Runden.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Schalke (S04) bei Preußen Münster: Die Tabellen

