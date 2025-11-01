In der 2. Bundesliga steht der elfte Spieltag auf dem Programm. Dabei bekommt es Dynamo Dresden am Samstag (1. November) auswärts mit Hertha BSC zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in der Hauptstadt ertönt um 13.00 Uhr.

Das Olympiastadion dient als Schauplatz des Duells zwischen der Alten Dame und der SGD. Hertha BSC und Dynamo Dresden nahmen bislang 14 und sieben Punkte mit.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Dynamo Dresden bei Hertha BSC im LIVE STREAM und TV verfolgen könnt.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden bei Hertha BSC heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt die Begegnung von Dynamo Dresden bei Hertha BSC bei Sky in voller Länge sowie in der Konferenz sehen, wobei die Vorberichte um 12.30 Uhr beginnen.

Anschließend liegt Ihr für die Übertragung als Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 richtig – die Konferenz läuft hingegen auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie auf Sky Sport Bundesliga 7. Dominik Müller kommentiert, Stefan Hempel übernimmt die Moderation.

Möchtet Ihr die Partie im Olympiastadion im TV oder über Sky Go sehen, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Alternativ steht WOW zur Verfügung – dort bezahlt Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Dynamo Dresden

Ort und Zeit des Spiels.

Hertha BSC vs Dynamo Dresden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Hertha BSC

Hertha BSC geht nach einem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und einem 3:0 gegen Elversberg im DFB Pokal in die Partie gegen Dynamo Dresden.

Im jüngsten Zweitliga-Auftritt hatte das Team von Stefan Leitl den dritten Sieg binnen vier Runden gefeiert.

Vor einem 2:3 beim VfL Bochum hatte die Alte Dame ein 3:0 im Traditionsduell beim 1. FC Nürnberg sowie ein 2:1 gegen Preußen Münster eingefädelt.

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden kassierte zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn und wartet nun seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg.

Nach einem 2:1 in Bielefeld – dem einzigen Dreier in der 2. Bundesliga 2025/26 – verzeichnete die Mannschaft von Thomas Stamm drei Niederlagen und vier Unentschieden.

Die letzten zwei Punktteilungen hatte die SGD mit einem 3:3 gegen den Karlsruher SC sowie einem 2:2 in Münster erreicht.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hertha BSC vs Dynamo Dresden: Die Tabellen

