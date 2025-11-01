Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden bei Hertha BSC heute im Live Stream und live im Free TV?

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoHertha Berlin
Olympiastadion
team-logoDynamo Dresden
Alice Kopp

Dynamo Dresden trifft am Samstag in der 2. Bundesliga auf Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga steht der elfte Spieltag auf dem Programm. Dabei bekommt es Dynamo Dresden am Samstag (1. November) auswärts mit Hertha BSC zu tun. Der Anpfiff der Begegnung in der Hauptstadt ertönt um 13.00 Uhr.

Das Olympiastadion dient als Schauplatz des Duells zwischen der Alten Dame und der SGD. Hertha BSC und Dynamo Dresden nahmen bislang 14 und sieben Punkte mit.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Dynamo Dresden bei Hertha BSC im LIVE STREAM und TV verfolgen könnt.

Ihr könnt die Begegnung von Dynamo Dresden bei Hertha BSC bei Sky in voller Länge sowie in der Konferenz sehen, wobei die Vorberichte um 12.30 Uhr beginnen.

Anschließend liegt Ihr für die Übertragung als Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 richtig – die Konferenz läuft hingegen auf Sky Sport Bundesliga 2 sowie auf Sky Sport Bundesliga 7. Dominik Müller kommentiert, Stefan Hempel übernimmt die Moderation. 

Möchtet Ihr die Partie im Olympiastadion im TV oder über Sky Go sehen, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Alternativ steht WOW zur Verfügung – dort bezahlt Ihr für das Abo 29,99 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 44,99 Euro.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Dynamo Dresden

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Olympiastadion

Ort und Zeit des Spiels.

Hertha BSC vs Dynamo Dresden: Aufstellungen

Hertha Berlin vs Dynamo Dresden Aufstellungen

Hertha BerlinHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestDOD
1
T. Ernst
44
L. Gechter
37
T. Leistner
31
M. Dardai
33
M. Karbownik
14
M. Krattenmacher
6
D. Demme
11
F. Reese
30
P. Seguin
10
Michaël Cuisance
18
L. Schuler
22
L. Grill
29
L. Boeder
19
A. Rossipal
23
Lars Bünning
15
C. Kammerknecht
6
K. Amoako
27
N. Hauptmann
24
T. Menzel
8
L. Herrmann
16
Nils Fröling
33
C. Daferner

4-2-3-1

DODAway team crest

BSC
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Leitl

DOD
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Stamm

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hertha BSC

Hertha BSC geht nach einem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und einem 3:0 gegen Elversberg im DFB Pokal in die Partie gegen Dynamo Dresden.

Im jüngsten Zweitliga-Auftritt hatte das Team von Stefan Leitl den dritten Sieg binnen vier Runden gefeiert.

Vor einem 2:3 beim VfL Bochum hatte die Alte Dame ein 3:0 im Traditionsduell beim 1. FC Nürnberg sowie ein 2:1 gegen Preußen Münster eingefädelt.

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden kassierte zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn und wartet nun seit sieben Ligaspielen auf einen Sieg.

Nach einem 2:1 in Bielefeld – dem einzigen Dreier in der 2. Bundesliga 2025/26 – verzeichnete die Mannschaft von Thomas Stamm drei Niederlagen und vier Unentschieden.

Die letzten zwei Punktteilungen hatte die SGD mit einem 3:3 gegen den Karlsruher SC sowie einem 2:2 in Münster erreicht.

Form

BSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

DOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

BSC

Letzte 3 Spiele

DOD

2

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

2

Erzielte Tore

2
Spiele über 2,5 Tore
0/3
Beide Teams haben getroffen
1/3

Hertha BSC vs Dynamo Dresden: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Dynamo Dresden bei Hertha BSC live anschauen: Nützliche Links

0