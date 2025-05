Der 1. FC Nürnberg trifft am Freitag in der 2. Bundesliga auf den 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der 2. Bundesliga finden die Spiele der 33. Runde statt. Dabei bekommt es der 1. FC Nürnberg am Freitag (9. Mai) mit dem 1. FC Köln zu tun. Der Anstoß des Traditionsduells erfolgt um 18.30 Uhr.

Überdies fungiert das Max-Morlock-Stadion als Kulisse des Aufeinandertreffens zwischen dem FCN und den Geißböcken. Der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Köln halten bei 45 und 55 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Köln im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Sky oder RTL? Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im Free TV?

Ihr könnt Euch die Partie 1. FC Nürnberg vs. 1. FC Köln bei Sky als Einzelspiel sowie in der Konferenz ansehen, wobei die Vorberichte um 18.00 Uhr beginnen.

Danach könnt Ihr die Partie in voller Länge bei Sky Sport Bundesliga 2 HD schauen – für die Konferenz liegt Ihr hingegen bei Sky Sport Bundesliga HD richtig.

Möchtet Ihr das Spiel im Max-Morlock-Stadion im TV mitverfolgen, benötigt Ihr einen Vertrag. Diesen könnt Ihr ebenso bei Sky Go heranziehen. Zudem könnt Ihr WOW Jahres- und Monatsabos für monatlich 24,99 Euro bzw. 35,99 Euro erwerben.

Spiel 1. FC Nürnberg – 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga, 33. Spieltag Datum Freitag, 9. Mai 2025 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Anstoßzeit 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Köln

1. FC Nürnberg vs 1. FC Köln: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den 1. FC Nürnberg

Für 1. FC Nürnberg kommt das Heimspiel gegen den 1. FC Köln fünf Tage nach einem 1:3 gegen den SV Elversberg.

Damit unterlag die Mannschaft von Miroslav Klose zum vierten Mal binnen sechs Zweitliga-Auftritten. Der einzige Dreier in dieser Phase, ein 2:1 in Kaiserslautern, war nach einem 1:2 in Regensburg und einem 0:3 gegen den HSV gelungen.

Anschließend hatte der FCN zuerst ein 2:3 gegen den SC Paderborn und ein 3:3 bei Fortuna Düsseldorf verzeichnet.

News über den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln gewann mit einem 3:1 gegen Preußen Münster am 20. April ausschließlich eines seiner jüngsten fünf Meisterschaftsspiele.

Nach drei Siegen am Stück hatten die Geißböcke zuerst ein 0:1 gegen Hertha BSC und ein 1:1 bei Greuther Fürth erlebt.

Nach dem vollen Erfolg gegen den Drittletzten verzeichnete der 1. FC Köln zuletzt ein 0:1 in Hannover und am 3. Mai ein 1:1 gegen Jahn Regensburg. Daraufhin beurlaubten die Domstädter Gerhard Struber und stellten Friedhelm Funkel als neuen Trainer vor.

1. FC Nürnberg vs 1. FC Köln: Die Tabellen

