Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoVfB Stuttgart
Lena Krey

Sky oder DAZN? Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV sehen

In der Bundesliga empfängt Werder Bremen heute den VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie live im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 14. Dezember, kommt es zum Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Anstoß im Bremer Weserstadion ist um 19.30 Uhr. 

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

DAZNHier ansehen

Das Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart wird exklusiv und live von DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an den Sonntagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse und bietet auch für diese Begegnung einen kostenpflichtigen Livestream an. 

Um 19 Uhr startet der Streamingdienst mit der Vorberichterstattung. Folgende Crew begleitet das Spiel für Euch:

  • Moderatorin: Christina Rann
  • Kommentator: Jan Platte
  • Expertin: Turid Knaak

Um die Bundesliga bei DAZN sehen zu können, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Anstoßzeit Werder Bremen gegen VfB Stuttgart

crest
Bundesliga - Bundesliga
Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs VfB Stuttgart: Aufstellungen

Werder Bremen vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

Werder BremenHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
30
M. Backhaus
32
M. Friedl
3
Y. Sugawara
5
A. Pieper
31
K. Coulibaly
6
J. Stage
14
S. Lynen
20
R. Schmid
18
C. Puertas
7
S. Mbangula
11
J. Njinmah
33
Alexander Nübel
4
J. Vagnoman
3
R. Hendriks
7
M. Mittelstaedt
24
J. Chabot
11
B. El Khannouss
6
A. Stiller
10
Chris Führich
30
Chema Andrés
18
J. Leweling
26
D. Undav

4-2-3-1

VFBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Steffen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Werder Bremen

Werder Bremen kassierte zuletzt im Nordderby gegen den Hamburger SV eine bittere 2:3-Niederlage. Vor dem 14. Spieltag rangieren die Grün-Weißen damit auf dem elften Platz der Bundesliga-Tabelle.

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart musste am vergangenen Wochenende beim 0:5 gegen den FC Bayern München eine deutliche Pleite hinnehmen und kassierte damit bereits die zweite Niederlage in Serie in der Bundesliga. Nach 13 absolvierten Spielen belegen die Schwaben mit 22 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Form

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

SVW

Letzte 5 Spiele

VFB

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

8

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Werder Bremen vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

0