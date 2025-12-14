Am heutigen Sonntag, den 14. Dezember, kommt es zum Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart. Anstoß im Bremer Weserstadion ist um 19.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Werder Bremen vs. VfB Stuttgart heute im Live Stream und live im TV sehen

Das Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und dem VfB Stuttgart wird exklusiv und live von DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an den Sonntagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse und bietet auch für diese Begegnung einen kostenpflichtigen Livestream an.

Um 19 Uhr startet der Streamingdienst mit der Vorberichterstattung. Folgende Crew begleitet das Spiel für Euch:

Moderatorin: Christina Rann

Christina Rann Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Expertin: Turid Knaak

Um die Bundesliga bei DAZN sehen zu können, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen VfB Stuttgart

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über Werder Bremen

Werder Bremen kassierte zuletzt im Nordderby gegen den Hamburger SV eine bittere 2:3-Niederlage. Vor dem 14. Spieltag rangieren die Grün-Weißen damit auf dem elften Platz der Bundesliga-Tabelle.

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart musste am vergangenen Wochenende beim 0:5 gegen den FC Bayern München eine deutliche Pleite hinnehmen und kassierte damit bereits die zweite Niederlage in Serie in der Bundesliga. Nach 13 absolvierten Spielen belegen die Schwaben mit 22 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Form

Bilanz direkte Duelle

Werder Bremen vs VfB Stuttgart: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.