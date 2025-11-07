Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoVfL Wolfsburg
Hier live sehen!
Janek Subke

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg heute im Live Stream und live im TV?

In der Bundesliga ist der VfL Wolfsburg am heutigen Freitag bei Werder Bremen zu Gast. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am 10. Spieltag treffen zwei der wenigen Teams aus dem Bundesliga-Norden aufeinander: Werder Bremen empfängt den VfL Wolfsburg im Weserstadion. Ab 20.30 Uhr rollt die Kugel am heutigen Freitag, den 7. November. Lesen Sie hier die Spielvorschau Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg heute im Live Stream und live im TV?

Sky wird Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg live und exklusiv im TV und Livestream zeigen und somit nicht mehr DAZN, wie es in den Vorsaisons der Fall war. Im kostenpflichtigen Fernsehen wird das Duell auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Showcase und Sky Sport Top Event zu sehen sein - Hansi und Cornelius Küpper kommentieren.

Sky DeutschlandHier ansehen

Im Stream läuft die Begegnung live auf Sky Go und WOW.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg

crest
Bundesliga - Bundesliga
Wohninvest WESERSTADION

SV Werder Bremen v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images

Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
1. FC Köln crest
1. FC Köln
KOE
Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Werder Bremen vs VfL Wolfsburg Aufstellungen

Werder BremenHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestWOB
30
M. Backhaus
5
A. Pieper
3
Y. Sugawara
32
C
M. Friedl
31
K. Coulibaly
11
J. Njinmah
14
S. Lynen
20
R. Schmid
17
Marco Grüll
6
J. Stage
9
K. Topp
1
K. Grabara
14
J. Seelt
26
Saël Kumbedi
25
A. Zehnter
15
M. Jenz
24
C. Eriksen
27
C
M. Arnold
11
A. Daghim
32
M. Svanberg
5
V. Souza
9
M. Amoura

4-2-3-1

WOBAway team crest

SVW
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Steffen

WOB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Simonis

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Werder Bremen

Zwei 1:0-Erfolge und ungeschlagen seit vier Partien stehen für die Hanseaten zu Buche. Werder rangiert in der Tabelle mit zwölf Punkten auf Rang neun und das Team um Horst Steffen will gegen die Wölfe den nächsten Sieg einheimsen.

News über VfL Wolfsburg

Der VfL befindet sich in einem sportlichen Stimmungstief: Nach dem glücklichen und kämpferischen 1:0-Erfolg gegen den HSV kam das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (0:1) und im Nachzug setzte es gegen die TSG Hoffenheim mit 2:3 die nächste und in dieser Saison insgesamt schon fünfte Bundesliga-Schlappe. Wolfsburg hat demnach einiges wiedergutzumachen. Auch wenn der zwölfte Platz in der Tabelle noch für keine akute Gefahr spricht, sind es bis zum Tabellenende auch nur drei Punkte Abstand.

VfL Wolfsburg v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images

Form

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

WOB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

SVW

Letzte 5 Spiele

WOB

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

9

Erzielte Tore

9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

Jetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0