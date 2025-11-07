Am 10. Spieltag treffen zwei der wenigen Teams aus dem Bundesliga-Norden aufeinander: Werder Bremen empfängt den VfL Wolfsburg im Weserstadion. Ab 20.30 Uhr rollt die Kugel am heutigen Freitag, den 7. November. Lesen Sie hier die Spielvorschau Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg heute im Live Stream und live im TV?

Sky wird Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg live und exklusiv im TV und Livestream zeigen und somit nicht mehr DAZN, wie es in den Vorsaisons der Fall war. Im kostenpflichtigen Fernsehen wird das Duell auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Showcase und Sky Sport Top Event zu sehen sein - Hansi und Cornelius Küpper kommentieren.

Im Stream läuft die Begegnung live auf Sky Go und WOW.

Anstoßzeit Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg

Bundesliga - Bundesliga Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

News über Werder Bremen

Zwei 1:0-Erfolge und ungeschlagen seit vier Partien stehen für die Hanseaten zu Buche. Werder rangiert in der Tabelle mit zwölf Punkten auf Rang neun und das Team um Horst Steffen will gegen die Wölfe den nächsten Sieg einheimsen.

News über VfL Wolfsburg

Der VfL befindet sich in einem sportlichen Stimmungstief: Nach dem glücklichen und kämpferischen 1:0-Erfolg gegen den HSV kam das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Holstein Kiel (0:1) und im Nachzug setzte es gegen die TSG Hoffenheim mit 2:3 die nächste und in dieser Saison insgesamt schon fünfte Bundesliga-Schlappe. Wolfsburg hat demnach einiges wiedergutzumachen. Auch wenn der zwölfte Platz in der Tabelle noch für keine akute Gefahr spricht, sind es bis zum Tabellenende auch nur drei Punkte Abstand.

Form

Bilanz direkte Duelle

Werder Bremen vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

