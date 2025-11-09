Im Rahmen des 10. Spieltages der Bundesliga kommt es heute zur Begegnung VfB Stuttgart gegen FC Augsburg. Der FCA hatte deutlich mehr Zeit zum Regenerieren, denn der VfB war unter der Woche in der Europa League im Einsatz. Gespielt wird ab 17.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen FC Augsburg heute im Live Stream und TV?

Die Sonntagsspiele der Bundesliga laufen live und exklusiv bei DAZN! Die Übertragung der heutigen Partie startet schon um 16.45 Uhr mit den Vorberichten, Christina Rann wird diese kommentieren. Als Experte unterstützt sie und Kommentator Jan Platte der gebürtige Stuttgarter und Weltmeister von 2014, Sami Khedira. Die Begegnung läuft im Pay-TV auf DAZN 1, den Livestream gibt es wie gewohnt auf der Website und in der App.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Augsburg

VfB Stuttgart vs. Augsburg: Aufstellungen

News über VfB Stuttgart

Die Stuttgarter haben sich dank zwischenzeitlich fünf Siegen in Serie in der Bundesliga auf den vierten Platz vorgearbeitet und stehen bei 18 Punkten.

In der Europa League tut sich der VfB etwas schwerer, in vier Spielen gab es je zwei Siege und Niederlagen und man belegt den 20. Rang. Unter der Woche gab es aber am Donnerstag zuhause einen 2:0-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam.

Das letzte Bundesligaduell ging jedoch verloren. Im Topspiel des vergangenen Spieltages unterlag die Mannschaft von Sebastian Hoeneß RB Leipzig mit 1:3.

News über Augsburg

Für die Gäste aus Augsburg und Trainer Sandro Wagner läuft die Saison noch gar nicht nach Plan. Sieben Punkten aus neun Spielen bedeuten in der Liga nur Rang 14, mit einer Niederlage droht das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.

Auch im DFB-Pokal ist der FCA schon ausgestiegen, in der zweiten Runde gab es ein blamables 0:1 zuhause gegen den VfL Bochum.

Und in der Liga meint es das Programm zurzeit nicht einfach mit den Fuggerstädtern. Nach Niederlagen gegen RB Leipzig (0:6) und Borussia Dortmund (0:1) wartet heute mit dem VfB das nächste Topteam auf Sandro Wagner und Co.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. Augsburg: Die Tabellen

