Bundesliga
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoAugsburg
Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart gegen FC Augsburg heute im Live Stream und TV?

In der Bundesliga treten heute der VfB Stuttgart und der FC Augsburg gegeneinander an. GOAL verrät Euch, wo die Partie live im TV und Livestream ausgestrahlt wird.

Im Rahmen des 10. Spieltages der Bundesliga kommt es heute zur Begegnung VfB Stuttgart gegen FC Augsburg. Der FCA hatte deutlich mehr Zeit zum Regenerieren, denn der VfB war unter der Woche in der Europa League im Einsatz. Gespielt wird ab 17.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Die Sonntagsspiele der Bundesliga laufen live und exklusiv bei DAZN! Die Übertragung der heutigen Partie startet schon um 16.45 Uhr mit den Vorberichten, Christina Rann wird diese kommentieren. Als Experte unterstützt sie und Kommentator Jan Platte der gebürtige Stuttgarter und Weltmeister von 2014, Sami Khedira. Die Begegnung läuft im Pay-TV auf DAZN 1, den Livestream gibt es wie gewohnt auf der Website und in der App.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Augsburg

crest
Bundesliga - Bundesliga
MHPArena
Europa League
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Augsburg crest
Augsburg
FCA

VfB Stuttgart vs. Augsburg: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Augsburg Aufstellungen

VfB StuttgartHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-3

Home team crestFCA
33
Alexander Nübel
22
L. Assignon
7
M. Mittelstaedt
23
D. Zagadou
29
F. Jeltsch
16
C
A. Karazor
18
J. Leweling
27
B. Bouanani
6
A. Stiller
11
B. El Khannouss
26
D. Undav
1
C
F. Dahmen
40
N. Banks
31
K. Schlotterbeck
5
C. Matsima
8
E. Rexhbecaj
19
R. Fellhauer
4
H. Massengo
13
D. Giannoulis
30
A. Kade
20
A. Claude
32
F. Rieder

3-4-3

FCAAway team crest

VFB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

FCA
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Wagner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über VfB Stuttgart

Die Stuttgarter haben sich dank zwischenzeitlich fünf Siegen in Serie in der Bundesliga auf den vierten Platz vorgearbeitet und stehen bei 18 Punkten.

In der Europa League tut sich der VfB etwas schwerer, in vier Spielen gab es je zwei Siege und Niederlagen und man belegt den 20. Rang. Unter der Woche gab es aber am Donnerstag zuhause einen 2:0-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam.

Das letzte Bundesligaduell ging jedoch verloren. Im Topspiel des vergangenen Spieltages unterlag die Mannschaft von Sebastian Hoeneß RB Leipzig mit 1:3.

FC Basel 1893 v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images

News über Augsburg

Für die Gäste aus Augsburg und Trainer Sandro Wagner läuft die Saison noch gar nicht nach Plan. Sieben Punkten aus neun Spielen bedeuten in der Liga nur Rang 14, mit einer Niederlage droht das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz.

Auch im DFB-Pokal ist der FCA schon ausgestiegen, in der zweiten Runde gab es ein blamables 0:1 zuhause gegen den VfL Bochum.

Und in der Liga meint es das Programm zurzeit nicht einfach mit den Fuggerstädtern. Nach Niederlagen gegen RB Leipzig (0:6) und Borussia Dortmund (0:1) wartet heute mit dem VfB das nächste Topteam auf Sandro Wagner und Co.

FC Augsburg v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images

Form

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

FCA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
2/10
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

VFB

Letzte 5 Spiele

FCA

5

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

10

Erzielte Tore

0
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

VfB Stuttgart vs. Augsburg: Die Tabellen

0