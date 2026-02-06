Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

Goal.com
Bundesliga
team-logoUnion Berlin
Alte Försterei
team-logoEintracht Frankfurt
Dennis Klose

Eintracht Frankfurt gastiert heute mit dem neuen Trainer Albert Riera bei Union Berlin. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Beim heutigen Freitagabendspiel (6. Februar) kommt es im Rahmen der Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Im Stadion An der Alten Försterei (Berlin) geht es um 20.30 Uhr los. Das Hinspiel endete nach einem Dreierpack von Oliver Burke spektakulär mit 4:3 für Union Berlin.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das Bundesliga-Freitagsspiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt ist am heutigen Abend ausschließlich bei Sky zu sehen. Anders als in den vergangenen Spielzeiten läuft die Begegnung am Freitag inzwischen nicht mehr bei DAZN, sondern wird von Sky übertragen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr und ist auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie in höchster Bildqualität auf Sky Sport Bundesliga UHD zu verfolgen. Durch die Sendung führt Nele Ocik, ehe ab 20.15 Uhr das Kommentatoren-Team Hansi Küpper und Cornelius Küpper übernimmt.

Auch im Stream stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Die Partie ist über Sky Go und WOW abrufbar.

Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE

Voraussetzung für den Empfang der Bundesliga-Übertragungen ist ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement inklusive Bundesliga-Paket.

Anstoßzeit Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt

Alte Försterei

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Union Berlin vs Eintracht Frankfurt Voraussichtliche Aufstellungen

Union BerlinHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-3-2-1

Home team crestSGE
1
Frederik Rönnow
14
L. Querfeld
34
S. N'Soki
5
D. Doekhi
19
J. Haberer
7
O. Burke
10
I. Ansah
6
A. Kemlein
39
Derrick Köhn
8
R. Khedira
23
A. Ilic
40
Kaua
4
R. Koch
3
A. Theate
13
Rasmus Nissen
21
N. Brown
20
R. Doan
16
H. Larsson
7
A. Knauff
8
F. Chaibi
27
Mario Götze
25
A. Kalimuendo-Muinga

4-3-2-1

SGEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Baumgart

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Schmitt

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Union Berlin

Union Berlin muss im Heimspiel gegen die Eintracht auf Diogo Leite verzichten. Der 1,90 m große Innenverteidiger laboriert an Oberschenkelproblemen. Für ihn könnte Nsoki in die Dreierkette rücken. Juranovic und Skov befinden sich wieder im Aufbautraining und dürften bald wieder eine Option für Steffen Baumgart sein. Stürmer Andrej Ilic wartet immer noch auf seinen ersten Treffer in dieser Saison. 

News über Eintracht Frankfurt

Für Albert Riera ist es der erste Auftritt als Trainer von Eintracht Frankfurt. Der Spanier kam von NK Celje aus Slowenien. Gerüchten zufolge zeigt ein Drittligist aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Interesse an Mario Götze. Der Weltmeister von 2014 besitzt bei der Eintracht noch einen Vertrag bis Ende Juni dieses Jahres. Götze kann sich einen Verbleib bei der SGE allerdings gut vorstellen: "Wenn ich mir meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im Sommer enden“, sagte er.

Albert RieraGetty

Form

FCU
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/14
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

FCU

Letzte 5 Spiele

SGE

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

7

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

