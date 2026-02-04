Informationen von fussballtransfers zufolge hat der drittklassige FC Palm City Interesse an einer Verpflichtung des 33-jährigen Mittelfeldspielers angemeldet. Der erst 2023 gegründete Klub aus Dubai möchte sich demnach prominent verstärken und hat dabei auch Götze als einen Kandidaten ins Auge gefasst.
Kommt es zu einem völlig überraschenden Transfer? Drittligist aus Saudi-Arabien offenbar scharf auf deutschen Weltmeister
Neben dem Weltmeister von 2014, dessen Transfer Hauptsponsor YAYLA mit zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützen möchte, ist Palm City wohl noch an weiteren großen Namen dran - Englands Ex-Nationalspieler Raheem Sterling soll ebenfalls auf der Wunschliste stehen.
Götze steht aktuell noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis Ende Juni 2026 läuft. Allerdings ist eine Verlängerung der Zusammenarbeit keineswegs ausgeschlossen - beide Parteien ließen in der Vergangenheit durchblicken, dass eine Verlängerung um ein weiteres Jahr durchaus möglich sei.
Noch im September letzten Jahres erklärte er in einem Interview mit der Sport Bild, dass er sich einen Verbleib bei der Eintracht auf jeden Fall vorstellen könne. "Wenn ich mir meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im Sommer enden", sagte er.
Klubs aus der MLS wollen Mario Götze verpflichten
Ein neues Arbeitspapier würde nach Informationen der Bild-Zeitung aber mit einer Gehaltskürzung einhergehen. Er müsse "definitiv" auf Teile seines aktuellen Jahressalärs in Höhe von 3,5 Millionen Euro plus Boni verzichten, heißt es in dem Bericht. Dagegen spricht außerdem, dass Götze zuletzt kein Stammspieler unter dem mittlerweile entlassenen Dino Toppmöller war.
Sollte es zu keiner Einigung kommen, galt die MLS als wahrscheinlichstes Ziel. Laut Bild wären Klubs aus den drei großen Metropolen Los Angeles, Miami und New York bereits vorstellig geworden. Der deutsche Philadelphia-Profi Kai Wagner hat bereits die Werbetrommel gerührt.
"Ich habe nach unserem Testspiel im Sommer gegen Eintracht Frankfurt mit Mario Götze ein bisschen rumgescherzt, ihn auch gefragt, wann er endlich nach Amerika kommt", sagte der 28-Jährige der Bild-Zeitung und ergänzte: "Man kann schon sagen, dass er Bock auf die Liga hat. Ob es dieses oder nächstes Jahr so weit sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Das konnte er auch selbst nicht sagen. Aber ich denke, er ist ein Spieler, der bestimmt mal rüberkommt."
Mario Götze: Die Profi-Stationen in seiner Karriere
- 2010 bis 2013: BVB
- 2013 bis 2016: FC Bayern München
- 2016 bis 2020: BVB
- 2020 bis 2022: PSV Eindhoven
- 2022 bis heute: Eintracht Frankfurt