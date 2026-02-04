Kommt es zu einem völlig überraschenden Transfer? Drittligist aus Saudi-Arabien offenbar scharf auf deutschen Weltmeister

Neben dem Weltmeister von 2014, dessen Transfer Hauptsponsor YAYLA mit zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützen möchte, ist Palm City wohl noch an weiteren großen Namen dran - Englands Ex-Nationalspieler Raheem Sterling soll ebenfalls auf der Wunschliste stehen.

Götze steht aktuell noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis Ende Juni 2026 läuft. Allerdings ist eine Verlängerung der Zusammenarbeit keineswegs ausgeschlossen - beide Parteien ließen in der Vergangenheit durchblicken, dass eine Verlängerung um ein weiteres Jahr durchaus möglich sei.

Noch im September letzten Jahres erklärte er in einem Interview mit der Sport Bild, dass er sich einen Verbleib bei der Eintracht auf jeden Fall vorstellen könne. "Wenn ich mir meinen eigenen Vertrag erstellen könnte, dann würde dieser noch nicht im Sommer enden", sagte er.