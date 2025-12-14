Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBayern München
Allianz Arena
team-logoMainz 05
Lena Krey

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und live im TV?

In der Bundesliga muss der FC Bayern heute gegen Mainz 05 ran. Doch wo läuft die Partie im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, 14. Dezember, empfängt der FC Bayern München im Rahmen des 14. Spieltages der Bundesliga den FSV Mainz 05. Das Duell in der Allianz Arena beginnt um 17.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen

Die Sonntagsspiele am 1. Bundesligaspieltag zeigt DAZN exklusiv im TV und Livestream. Im Pay-TV findet Ihr die Übertragung auf DAZN 1, den Livestream gibt es wie gewohnt in der App und auf der Website. Die Vorberichterstattung beginnt schon um 16.45 Uhr mit folgendem Team:

  • Moderator: Mario Rieker
  • Kommentator: Marco Hagemann 
  • Experte: Michael Ballack 

Anstoßzeit Bayern München gegen Mainz 05

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

Bayern München vs. Mainz 05: Aufstellungen

Bayern München vs Mainz 05 Voraussichtliche Aufstellungen

Bayern MünchenHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

5-3-2

Home team crestM05
1
M. Neuer
27
K. Laimer
3
M. Kim
4
J. Tah
20
T. Bischof
8
L. Goretzka
17
M. Olise
42
L. Karl
6
J. Kimmich
7
S. Gnabry
9
H. Kane
33
D. Batz
15
L. Maloney
5
M. Leitsch
25
A. Hanche-Olsen
21
D. da Costa
22
N. Veratschnig
10
N. Amiri
7
J. Lee
6
K. Sano
44
N. Weiper
17
B. Hollerbach

5-3-2

M05Away team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Kompany

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • U. Fischer

Bundesliga
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayern München

Größer könnten die Gegensätze zwischen beiden Teams kaum sein. Der FC Bayern ist in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle mit komfortablen acht Punkten Vorsprung auf RB Leipzig an. 

Auch international zeigte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany unter der Woche in starker Verfassung: In der Champions League drehte der deutsche Rekordmeister vor heimischem Publikum einen 0:1-Rückstand gegen Sporting Lissabon noch in einen 3:1-Erfolg.

News über Mainz 05

Ganz anders stellt sich die Lage bei den Rheinhessen dar. Die Mannschaft konnte erst ein Spiel gewinnen und ist mit sechs Punkten Tabellenletzter. Nach dem deutlichen 0:4 in Freiburg wurde Trainer Bo Henriksen freigestellt, unter Interimstrainer Benjamin Hoffmann gab es gegen Borussia Mönchengladbach anschließend eine 0:1-Niederlage.

Form

FCB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

M05
-Form

Tor erzielt (kassiert)
2/8
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

FCB

Letzte 5 Spiele

M05

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

19

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bayern München vs. Mainz 05: Die Tabellen

0