Am heutigen Sonntag, 14. Dezember, empfängt der FC Bayern München im Rahmen des 14. Spieltages der Bundesliga den FSV Mainz 05. Das Duell in der Allianz Arena beginnt um 17.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. 1. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und live im TV?

Die Sonntagsspiele am 1. Bundesligaspieltag zeigt DAZN exklusiv im TV und Livestream. Im Pay-TV findet Ihr die Übertragung auf DAZN 1, den Livestream gibt es wie gewohnt in der App und auf der Website. Die Vorberichterstattung beginnt schon um 16.45 Uhr mit folgendem Team:

Moderator: Mario Rieker

Mario Rieker Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Michael Ballack

Größer könnten die Gegensätze zwischen beiden Teams kaum sein. Der FC Bayern ist in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle mit komfortablen acht Punkten Vorsprung auf RB Leipzig an.

Auch international zeigte sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany unter der Woche in starker Verfassung: In der Champions League drehte der deutsche Rekordmeister vor heimischem Publikum einen 0:1-Rückstand gegen Sporting Lissabon noch in einen 3:1-Erfolg.

Ganz anders stellt sich die Lage bei den Rheinhessen dar. Die Mannschaft konnte erst ein Spiel gewinnen und ist mit sechs Punkten Tabellenletzter. Nach dem deutlichen 0:4 in Freiburg wurde Trainer Bo Henriksen freigestellt, unter Interimstrainer Benjamin Hoffmann gab es gegen Borussia Mönchengladbach anschließend eine 0:1-Niederlage.

