In der Bundesliga treffen heute Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der BVB misst sich am heutigen Samstag (3. Mai), im Topspiel der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen und im Signal-Iduna-Park in Dortmund ausgetragen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg heute im Live Stream und live im TV?

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky und DAZN. Da es sich heute bei Dortmund gegen Wolfsburg um ein Samstagsspiel handelt, kommt von den beiden Anbietern jedoch Sky infrage. Das Einzelspiel wird bei vier Sendern übertragen: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Bundesliga UHD. Wolff Fuss kommentiert das Spielgeschehen, um 17.30 Uhr gehen die Vorberichte los.

Zugriff auf den Livestream von Sky bekommt man mit einem kostenpflichtigen SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW.

Vor einigen Wochen schien das Ziel, die Champions-League-Plätze zu erreichen, für den BVB praktisch unerreichbar. Nun ist man jedoch nur noch drei Punkte von Platz vier entfernt. Zeit zum Ausruhen bleibt also nicht, noch steht viel Arbeit vor den Schwarzgelben.

Heute gegen den VfL Wolfsburg muss eigentlich ein Sieg her. Am Selbstvertrauen nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage dürfte es nicht scheitern.

Während der BVB gerade so richtig Fahrt aufnimmt, befindet sich der VfL Wolfsburg in einer Krise. Vom europäischen Fußball hat man sich so gut wie verabschiedet. Die Wölfe warten bereits seit sieben Spielen auf einen Sieg.

