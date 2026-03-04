Am heutigen Mittwoch (4. März) kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Nachholspiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer 04 Leverkusen. Die Partie des 17. Spieltags musste aufgrund starken Schneefalls abgesagt werden. Anstoß im Hamburger Volksparkstadion ist um 20.30 Uhr.

Sky oder DAZN für HSV (Hamburg) vs. Bayer Leverkusen heute: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Nachholspiel im Live Stream und live im TV?

Das Nachholspiel zwischen den Rothosen und der Werkself wird live und exklusiv bei Sky übertragen. Da es sich ursprünglich um eine Samstagspartie der Bundesliga handelt, liegen die TV-Rechte wie gewohnt beim Pay-TV-Sender.

Sky zeigt das Duell sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream über Sky Go und WOW. Voraussetzung für den Empfang ist ein entsprechendes Abonnement.

Die Vorberichte beginnen um 20 Uhr auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD sowie Sky Sport Bundesliga HD. Kommentiert wird die Partie von Oliver Seidler.

Eine Konferenzschaltung gibt es am Mittwochabend nicht, da das Spiel im Volksparkstadion die einzige Begegnung des Tages ist.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

News über Hamburger SV

Der HSV musste am vergangenen Sonntag eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Gegen RB Leipzig konnten die Hamburger ihre 1:0-Führung durch Fabio Vieira nicht ins Ziel bringen. Romulo und Diomande drehten die Partie zugunsten der Gäste. Heuer Fernandes hielt zudem einen Elfmeter von Romulo in der 62. Spielminute. Nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage war es der erste Rückschlag für die Rothosen seit längerer Zeit. Verzichten muss HSV-Trainer Merlin Polzin auf Muheim, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlt.

News über Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen kann im Duell mit dem HSV voraussichtlich wieder auf Malik Tillman zurückgreifen. Der Sommer-Neuzugang hatte zuletzt verletzungsbedingt gefehlt. Für den Rest der Saison muss die Werkself hingegen auf Arthur verzichten. Der Rechtsverteidiger hatte sich beim 1:1 gegen Mainz 05 einen Syndesmose­riss zugezogen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

