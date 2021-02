Darum zeigt Sky nicht RB Leipzig vs. FC Liverpool - die Übertragung der Champions League heute

In der Königsklasse trifft heute RB Leipzig in Ungarn auf den FC Liverpool. Goal erklärt, wieso Sky heute nicht die Champions League überträgt.

Es ist endlich soweit: RB Leipzig und der FC Liverpool eröffnen die K.o.-Phase der Champions-League-Saison 2020/2021. Anpfiff des Achtelfinals in der Puskas Arena in Budapest (Ungarn) ist heute um 21.00 Uhr.

Dass die Begegnung der Königsklasse in Ungarn ausgetragen wird, ist kein Zufall: Aufgrund von diversen Einreisebestimmungen im Zuge der Bekämpfung der Coronapandemie verlegten die UEFA und die jeweiligen Vereine den Austragungsort einfach dorthin, wo weniger restriktive Maßnahmen gelten.

Kritik an der Entscheidung gibt es reichlich, allerdings gibt es für die UEFA an der Entscheidung nichts zu rütteln - es ist außerdem nicht das einzige internationale Spiel, welches in diesen Wochen verlegt wird.

wird mir am endes des tages irgendwie zu wenig thematisiert das rb leipzig, liverpool und die uefa einfach corona-beschränkungen aushebeln und sich nach budapest zu einem rechtsextremen diktator verpissen damit ein fußballspiel stattfinden darf — fritteusenjerome (@frittenjerry) February 8, 2021

Nicht nur politisch, sondern auch sportlich ist das Spiel sehr interessant: RB Leipzig konnte die vier letzten Begegnungen für sich entscheiden, während Premier-League-Meister FC Liverpool eine Schwächephase durchmacht.

Schafft der RB Leipzig, die Form auch in der Königsklasse beizubehalten oder meldet sich der FC Liverpool zurück? Goal erklärt, wieso das Spiel heute nicht auf Sky LIVE übertragen wird.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute nicht LIVE auf Sky? Die Partie der Champions League im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. FC Liverpool Datum Dienstag | 16.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr Ort Puskas Arena | Budapest | Ungarn Geschätzter Marktwert RB Leipzig: 559 Millionen Euro | FC Liverpool: 1.120 Millionen Euro Schiedsrichter Slavko Vincic | Slowenien

Bild: Getty Images

RB Leipzig gegen den FC Liverpool: Daher läuft die Champions League heute nicht LIVE im TV bei Sky

Ob in Leipzig, Liverpool, oder Budapest: Der Spitzenfußball zieht momentan die Menschen vor die Bildschirme wie kein anderer Sport - zumindest in Deutschland. Auch das Achtelfinale und damit das Duell Nagelsmann gegen Klopp werden wieder viele Anhänger:innen sehen wollen.

Seit Jahren gibt es einen Fernsehsender hierzulande, der für viele Spiele in der Champions League zuständig ist und diese überträgt: Sky. Allerdings wird die Begegnung heute nicht durch den Pay-TV-Sender übertragen - warum ist das so?

RB Leipzig vs. FC Liverpool: Darum überträgt Sky heute nicht die Champions-League-Partie

Die Antwort ist einfach: Sky hält nicht die Übertragungsrechte an dieser Begegnung! Ohne Übertragungsrechte darf ein Fernsehsender oder ein Streamingdienst keine Inhalte ausstrahlen, und deshalb muss Sky heute ohne RBL vs. FCL auskommen - zumindest im Einzelspiel. Stattdessen im Programm: FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain.

Dass Sky nicht Leipzig - Liverpool überträgt, heißt aber nicht, dass ihr die Champions League heute gar nicht zu sehen bekommt - ganz im Gegenteil: DAZN überträgt heute die Champions League - und das ist für viele Fans eine herausragende Nachricht!

Gute Nachrichten für alle Fans: DAZN überträgt Leipzig vs. Liverpool

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning bei München, den es erst seit wenigen Jahren gibt. Was genau diese Plattform alles kann und wie man ein kostenloses Abonnement abschließt, das erklären wir im Laufe dieses Artikels.

Dass das Spiel Leipzig gegen Liverpool wegen Reisebeschränkungen nicht in Deutschland stattfinden kann, aber jetzt beide Klubs nach Budapest (Covid-19-bedingte Reisewarnung, Ausnahmen für Sportler) reisen, um die Partie dort auszutragen, ist zumindest mir nicht mehr vermittelbar. — Marco Fuchs (@MarcoFuchs74) February 7, 2021

Erst einmal wollen wir uns aber auf die Rechteverteilung der Champions League konzentrieren - Leipzig vs. Liverpool ist ja nicht die einzige interessante Begegnung in dieser Woche. Die folgende Tabelle fasst alle Hinspiele des Achtelfinals zusammen.

Sky oder DAZN? Die Aufteilung der Übertragungen der Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League

Begegnung Datum Übertragender Anbieter RB Leipzig vs. FC Liverpool 21 Uhr, 16.02. DAZN FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain 21 Uhr, 16.02. Sky FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) 21 Uhr, 17.02. DAZN FC Porto vs. Juventus Turin 21 Uhr, 17.02. Sky Lazio Rom vs. FC Bayern München 21 Uhr, 23.02. Sky Atletico Madrid vs. FC Chelsea 21 Uhr, 23.02. DAZN Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City 21 Uhr, 24.02. DAZN Atalanta Bergamo vs. Real Madrid 21 Uhr, 24.02. Sky

Leipzig - Liverpool auf dem Fernseher: So seht ihr die Champions League auf dem TV mit DAZN!

Ihr seid enttäuscht, dass ihr das Spiel nicht auf dem Fernseher verfolgen könnt, weil das Spiel nicht auf Sky läuft? Zu früh geärgert, auch DAZN bietet euch dafür eine Möglichkeit!

Wenn ihr einen Smart-TV habt, einen modernen Fernseher mit Internetanschluss, könnt ihr das Spiel auch ohne große Mühe darauf schauen: Kostenlose App herunterladen, anmelden und passenden LIVE-STREAM auswählen!

Messi, Salah, Sabitzer: Die Sky-Konferenz im Pay-TV

Sky hält zwar nicht die Rechte an dem Einzelspiel Leipzig gegen Liverpool, so ganz ohne muss der Bezahlsender aus Ismaning aber auch nicht auskommen: Immerhin hält Sky noch Übertragungslizenzen für die Konferenz. Wie man Sky bestellt findet ihr hier, die Konferenz wird folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Übertragung: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Gezeigte Begegnungen: RB Leipzig - FC Liverpool (Kommentar: Wolff Fuss) FC Barcelona - Paris Saint-Germain (Martin Groß)

Moderation: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Expertise: ​ Erik Meijer Lothar Matthäus



Bild: Getty Images

RB Leipzig vs. FC Liverpool nicht im TV - so seht ihr die Champions League im LIVE-STREAM

DAZN überträgt die Champions League heute LIVE - zumindest Leipzig vs. Liverpool ist auf der Plattform zu sehen. In den nächsten Abschnitten bringen wir euch den Streamingdienst näher - inklusive kostenloser Abo-Möglichkeit!

RB Leipzig vs. FC Liverpool im kostenlosen LIVE-STREAM: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Alex Schlüter:

: Alex Schlüter: Kommentar : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Expertise: Sandro Wagner

RB Leipzig gegen FC Liverpool kostenlos verfolgen: Das ist der DAZN Probemonat!

Wir haben es bereits gespoilert, nun aber Butter bei die Fische: Es gibt eine Möglichkeit, wie man das Spiel zwischen Leipzig und Liverpool sowie alle anderen Inhalte auf DAZN kostenlos sieht: Der Probemonat.

Mit diesem könnt 30 Tage lang auf alle Inhalte zugreifen - kostenlos und unverbindlich! Ihr bezahlt also nicht nur nichts, wenn ihr das Abo im Anschluss nicht weiterführen wollt könnt ihr ganz einfach kündigen!

RB Leipzig vs. Liverpool in Budapest LIVE und exklusiv: So günstig ist DAZN

Euer Probemonat ist abgelaufen, und ihr wollt weiterhin vom fabelhaften Angebot des "Netflix' des Sports" profitieren? Dann habt ihr die Qual der Wahl: Es gibt nämlich gleich zwei Varianten , die das gleiche Programm zeigen, aber unterschiedliche Preise und Laufzeiten haben.

Jahresabo | 119,99 Euro pro Jahr | Jährliche Kündigung möglich | Jährliche Abbuchung

Monatsabo | 11,99 pro Monat | Monatliche Kündigung möglich | Monatliche Abbuchung

Guten Morgen DAZNer! So sieht eure Fussball-Woche in Deutschland aus. pic.twitter.com/tQqzWV4b71 — DAZN DE (@DAZN_DE) February 15, 2021

Die Sky-Konferenz und Barcelona - PSG im LIVE-STREAM: Das sind Sky Go und das Sky Ticket

Euch sagt das Leipzig-Spiel nicht wirklich zu oder ihr wollt eher die Konferenz sehen, da diese spannender scheint? Dann müsst ihr euch mit den LIVE-STREAM-Portalen von Sky auseinandersetzen, die da wären Sky Ticket und Sky Go.

Sky Go ist für Fans, die bereits ein Sky-Paket gebucht haben - so könnt ihr ohne Aufpreis das gleiche Programm auch streamen. Das Sky Ticket ist dagegen für Fans, die noch kein Sky-Abonnement haben und nur für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten wollen.

Die Aufstellungen in der Champions League: So laufen der FC Liverpool und RB Leipzig auf

Ihr wollt bestens auf das Spiel vorbereitet sein und wartet auf die Aufstellungen? Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden diese veröffentlicht und hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei!

RB Leipzig - FC Liverpool: So wird heute die Champions League LIVE übertragen

Bild: Getty Images